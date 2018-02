Volvo V60 üllatab iluga Andres Haabu 22. veebruar 2018, 17:00 Volvo V60. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180222/CAR/180229829/AR/0/AR-180229829.jpg

Me oleme seda kõik näinud, noort edukat paari õnnistab saatus järeltulijatega ja lõbusa, madala joonega DINK-mobiil (dual income, no kids – kaks sissetulekut, null last) asendub äkitselt mingi tagaluugiga ülespaistetanud monstroossusega. Aga vaadeldes Volvo uusimat loomingut, võib tõdeda, et täiskasvanulik kodune eluviis ei pruugi tingimata tähendada näotu sõidumasina omamist, kirjutab The Drive.

Sõidukilt tõmmati kate kodusel sissesõiduteel Stockholmis, paigas, mida Volvo peab sõiduki naturaalseks keskkonnaks. Uus V60 jätkab Volvo viimase aja disainisähvatuste lainet, luues silmipimestavalt kauneid universaalkerega sõiduautosid. Esituled inspireeritud Thori vasarast, näeb Volvo kompaktne viieukseline auto välja nagu paralleelreaalsuses tegutseva superkangelase sõiduvahend. The Drive'i arvates on tegemist oma hinnaklassi kauneima uue sõidukiga.