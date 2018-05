Maailma kalleim maastur

Uus Rolls-Royce Cullinan on maailma kõige suurem, raskem, kallim, luksuslikum, suurejoonelisem ja peenemalt viimistletud ekstravagantne maastur.

Kui ikka justkui Panteoni sambaid meenutav iluvõre sulle tahavaatepeeglist vastu vaatab, võib see mõjuda üsna hirmutavalt, ja sa teed kõik, et selle teelt kaduda, kirjutab autoveeb Car. Just sellisest sõidukist on Rolls-Royce ja tema varakad kliendid unistanud.

Ilmselt on uus masin ka kõigi aegade kõige mugavam ja vaiksem maastikuauto. Kuid ilus ta pole. Ja Rolls-Royce ei ürita seda isegi ümber lükata.

Masina siluett meenutab rohkem Londoni taksot kui lukskupeed. “See ei ole armas auto,” tunnistab disainidirektor Giles Taylor ja paaritunnise vestluse jooksul ei lipsa sõna “kaunis” tema huultelt kordagi. Küll aga kasutab ta sõnu: funktsionaalne, suur, tugev, superluksuslik, mitmekülgne, kõikjale sobiv, juhtiv, sõdalast meenutav.

Autost esimest korda rääkides nimetas Rolls-Royce seda lihtsalt kõrgete külgedega sõidukiks - ja see ei tähenda automaailmas mõistagi mingit erilist kõrgmoodi. Moe asemel lubab Rolls “pingevaba sooritusvõimet” ja takistuste ületamise võimet mudas ja jõgedes, kõrbes, kaljustel mägedel, džunglis, lumel ja liivadüünides. Jah, masin on tõepoolest maastikule mõeldud.

Õhkvedrustus, reguleeritav sõidukõrgus ja aktiivne vedrustus ühes teed jälgiva kaameraga teevad sellest Rollsist kõige mugavama ja vaiksema maasturi maanteel ja maastikul. Väljaanne Car jääb Rolls-Royce'i lubadusi ka uskuma, meenutades ettevõtte osavust mugavate, rafineeritud ja sõitjat tõeliselt hellitavate masinate tootmisel.

Tõenäoliselt saab Cullinanist siiski igapäevane linna-Rolls, mis teeb oma rattaid mudaseks sama tihti kui tema omanik oma käsi. Tegevjuht Torsten Müller-Ötvös väidab, et auto on ideaalne laste kooli sõidutamiseks (kuigi Rollsi omanike lapsi viivad kooli lapsehoidjad). Auto sobib nii ametlikuks kui kogu pere kasutuseks - võid minna kalale või panna koerad pakiruumi. See on toimekas Rolls-Royce.

Nendele, kes pakiruumi Louis Vuittoni koti ja labradoriga jagamise peale nina ei kirtsuta, on autol pakkuda elektri jõul luugist välja surisevad istmed, millelt jalgu kõlgutades näiteks mingit peenemat sorti spordivõistlust jälgida.

Kuigi väljast vaadates pole auto kuigi ilus, on interjöör siiski suurepärane.

Tehnika poolelt vaatab auto alt vastu Phantomile sarnanev “Architecture of Luxury” alumiiniumist platvorm ja tuttav 6,75liitrine V12 mootor. Ka käigukast on sama kaheksakäiguline ja Phantomilt pärit, aga jõud pääseb sel korral läbi BMW xDrive elektroonilise 4x4 süsteemi nelja ratta. See aitab suurt autokolakat kitsastes kohtades manööverdada.

Kõik kerepaneelid on alumiiniumist. Tagauste hinged asuvad margile iseloomulikult hoopis taga - just nagu Phantomil või Ghostil -, et peenest sõidukist väljumist lihtsamaks teha. Masin on raske, 2,66 tonni teeb sellest raskeima tootmises auto.

Ilmselt saab sellest mudelist kõige paremini müüv Rolls-Royce, samamoodi nagu on Bentayga Bentley jaoks. Vähemasti 313 000eurone hind teeb sellest ka maailma kõige kallima maasturi - just nagu tulevased omanikud soovisid.