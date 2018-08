Teslaga laineid murdma

Sageli ka elustiilitoodete turule kippuv Tesla on valmis saanud väikse tootmisarvuga partii surfilaudasid, kirjutab The Drive.

Nüüdne moeröögatus on niisiis 1500 dollarit (1300 eurot) maksev surfilaud, mida valmistatakse 200 tükki. Tesla tegi laua valmistamiseks koostööd San Clementes Californias asuva Lost Surfboardsiga. Valmis saanud toode on sile ja modernne. Kaunil süsinikkiust laual on punast värvi alaosaga, laua ülemine osa on matti värvi – idee, mis on Tesla sõnutsi saanud inspiratsiooni ettevõtte autodest.

Tesla ühes oma sõsarettevõtetega on ikka vahel välja mõelnud midagi kummalist. Tarbijad armastavad sellist brändilahedust ja kiirustavad kohe ostma. Pole vahet, kas tegu on mütsi, särgi või isegi Tesla Superchargeri kiirlaadijakujulise akupangaga.

Kui juhtusid elama 1960. aastatel Californias, oli üpris tõenäoline, et teadsid mõnd surfarit, kes oma puidust küljepaneelidega Mercury katusel surfilauda vedas. Surfikultuur on alati olnud veidralt asümmeetriline ja stereotüüpidel põhinevate sidemetega ka autoentusiastidega seotud. Nüüd plaanibki Californias baseeruv sõidukitootja Tesla ka sellelt spordialalt veidi raha teenida.

Kui enamik Lost-brändi surfilaudadest alustab 700 dollari (600 eurot) ringis, siis Black Dardti süsinikkiust lauad on veidi kallimad – umbes 800 dollarit (690 eurot) tükk. Tesla lauad on aga veelgi kallimad ja vähendavad rahakotti lausta 1500 dollari (1300 eurot) võrra. Hinnasilt ja luksuslik olemus vihjavad, et laud on pigem mõeldud kollektsionääridele ja surfifänne uhke lauaga randades ilmselt ei kohta.

Tesla autodelt puuduvad mõistagi retrohõngulised puitpaneelid, mis 1950.–1970. aastatel moes olid, aga väidetavalt võtavad nad laua siiski lihtsasti pardale. Model 3, S ja X võivad surfilaua mahutada nii sõiduki salongi, aga mõistagi ka katusele.

On ju mõistlik, et kultuslik Californias baseeruv autotootja ka kohalike ühele lemmikhobile tähelepanu pöörab. Kahjuks on kõik 200 surfilauda juba omaniku leidnud.