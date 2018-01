Dow Jonesi tõukab taganttuul

Ainult tellijale

Ameerika Ühendriikide üks pikima ajalooga aktsiaindeks jõudis uue rekordini. Kuhu on siit veel edasi minna?

Üle ümmarguse 25 000 piiri jõudnud Dow Jonesil puhub selja taga mõnus taganttuul. Viimaseks 1000punktiliseks liikumiseks läks kõigest 23 päeva, mis on kiireim tõus indeksi ajaloos. "Selle aasta aktsiaturud on näidanud, et oleme justkui pidevas pulliturus," ütles väikeinvestor Elmo Somelar.

Dow Jonesi indeks loodi 1896. aastal. See on näinud 22 USA presidendi ametiaega, näinud hulgaliselt majanduslangusi, 1929. aasta Musta neljapäeva, hulgaliselt rallisid ja korrektsioone.

Näitajad on head nii Ameerika Ühendriikide kui ka maailma majanduse jaoks. Ostujuhtide indeksi numbrid kasvavad. Ühendriikide presidendi Donald Trumpi maksureform, mis toob ettevõtete tulumaksu 35 protsendi pealt 21 protsendini, annab kasumitele uue tõuke. Detsembris lisandus USA privaatsektorisse 250 000 uut töökohta. Föderaalreserv on tõstnud intressimäärasid, kuid ei tõsta neid arvatavasti liiga kiiresti, et see põhjustaks turgudele probleeme.

SEB privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli sõnul on toimunud areng, kus nii-öelda tavalistest teenusepakkujatest on saanud kohati monopoli tunnustega taristuettevõtted. "See taristuks saamine on miski, mis on leidnud tee ka nende ettevõtete aktsiate hinnatasemetesse," lisas Koppel.

LHV analüütik Erko Rebane ütles, et kui vaadata Dow Jonesi indeksi sisse, siis on näha, et suurim osakaal on ettevõtetel, mis on tsüklilised ning peegeldavad hästi USA ja ka globaalse majanduse käekäiku. Sestap ei tohiks tõus olla imekspandav, et konjunktuuri tugevust kajastav Citi majandusnäitajate üllatusindeks pole nõnda positiivne olnud viimased viis aastat. "Tugevam majandus aitas eelmisel aastal firmade kasumite kasvu kiirendada, millele tekib tänavu lisastiimulina juurde veel tulumaksu langus," kommenteeris Rebane.