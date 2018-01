Ulatuslikud turvavead protsessorites analüütikuid ei loksuta

Kuigi Intel on öelnud, et ei näe enda jaoks rahalist kahju, on varasematest toodetest leitud vead osutunud kalliks: 1994. aastal Pentiumi protsessoritest leitud viga läks maksma 475 miljonit dollarit, 2011. aastal avastatud viga kiibiseadmetes maksis umbes 700 miljonit dollarit. Nüüd on maailmas veel rohkem Inteli kiipe kui varem.

Inteli vastu on alustatud juba kolm kohtuasja, vahendab Engadget. Ühishagides tuuakse välja Inteli aeglust probleemiga tegelemisel, samuti heidetakse ette turvaparandustest põhjustatud kiiruse vähenemist.



Analüütikud on optimistlikud

Credit Suisse’i analüütik John Pitzer leiab, et väike probleem on liiga suureks puhutud. Põhjuste seas tõi ta välja, et häkkerid saavad potentsiaalselt tundlikku informatsiooni näha, kuid ei saa seda muuta. Lisaks on juba tulemas tarkvaraparandused ning skandaal tõenäoliselt ei muuda Inteli uute toodete turule toomist.

Samuti ei näe skandaalili negatiivset mõju Reutersi küsitletud analüütikuid. Inteli aktsiat soovitab enamik analüütikuid kas osta või hoida.

Turvavead kiipides on haruldased ning turvavigasid on võimalik tarkvarauuendustega parandada. Kuid kiibid levivad üha laiemalt kodudesse, autodesse ning tootmisesse seadmates, mis on ühendatud internetti. Mõned kiibitootjad on saanud põrumiseks liiga suureks, kirjutab Reuters.

Mõju Intelile on arvatavasti minimaalne, ütles Jim McGregor analüüsifirmast Tirias Research Wall Street Journalile. Ta lisas, et kontrollides nii suurt osa turust, pääseb see skandaalist puhtalt.

Pärast turvavea uudist on Inteli aktsia langenud üle 5 protsendi, samuti turvaveast mõjutatud AMD on tõusnud aga üle 10 protsendi.