Väikeaktsionärid ostsid Tallinna Vee taas üles

Liina Laks 09. jaanuar 2018, 11:00

Vesi. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180109/BORS/180109736/AR/0/AR-180109736.jpg

Detsembris otsustas riigikohus anda Tallinna Vee aastatepikkuses tariifivaidluses õiguse konkurentsiametile. See tekitas aktsia müügilaine ning väärtpaber kaotas mõne tunniga vaat et kolmandiku oma väärtusest, kuid nüüdseks on hind enam-vähem taastunud.

Huvitav on see, et kui Tallinna Vee aktsia langes suurte aktsiapakkide müügisurve tõttu, siis viimaste nädalate taastumine on tulnud enamjaolt väiksemate, mõnesajaste aktsiapakkide ostude toel. Aktsia on viimase kuu võrdluses "vaid" 8 protsendiga miinuses – ehk siis suurem osa langusest on kinni püütud. Täna alustas Tallinna Vesi kauplemispäeva ligi 0,5protsendise tõusuga 11 euro juures. Suuremahulised tehingud jäävad detsembri keskpaika. Nii soetas kohtuotsuse üle nördinud suurärimees Oleg Ossinovski juurde 14967 aktsiat, kasvatades osaluse sellega 0,69 protsendile (138 712 aktsiale). See, mis mõne teise ettevõtte juures tähendaks marginaalset omandust, viib Ossinovski Tallinna Vee suuromanike edetabelis 7. kohale. Detsembris kuulusid suuremate müüjate sekka LHV pensionifond L, OÜd Kariste, Desert Rose ja Wavesmart, Tõnu Danilas, Ahto Nahkor ja Šiauliu panga konto. Aktsia hind kukkus 12. detsembril avaldatud kohtuotsuse järel napilt 12eurose hinnataseme juurest 8,5 eurole: investoreid rõhus mure Tallinna Vee tuleviku pärast. Kui palju hakkab ettevõte tulevikus kasumit teenima? Ostjate poolelt torkas silma Jyrki Hüpponenile kuuluv Aaprekoti OÜ, mis soetas vähem kui kuu ajaga 30590 aktsiat. Väärtpaberit ostsid suuremas mahus ka Ostway OÜ ja Varmagrupp OÜ.