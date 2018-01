Investor Toomas: käisin valdusi vaatamas

Täna hommikul astusin läbi Tallinna börsilt, et oma silmaga näha Admiral Marketsi võlakirjade börsidebüüti ja kuulda ettevõtte edasiste plaanide kohta, eriti pärast turge raputanud regulatsiooni MiFid II.

Tallinna börsi juht Kaarel Ots tõdes, et ei ole Admiral Marketsi pakutavaid teenuseid kasutanud. Ei teagi, kas see on hea või halb, kuid üht näitab see küll – Admiral Marketsil kasvuruumi jagub ja praegu on see alles pisike ettevõte. Juhatuse liige Sergei Bogatenkov ütles, et oma valdkonnas tahetakse kümne suurima sekka jõuda.

Börsikella löömine oli tavapärane. Kõne pidas nii börsijuht Kaarel Ots kui ka Admiral Marketsi juhatuse liige Sergei Bogatenkov. Räägiti ettevõtte tähtsamatest arvudest: kasum on tõusujoones. Ettevõte on laienenud mitmekümnesse riiki ja tegevuse laiendamiseks nendes riikides võlakirju välja lastigi.

Admiral Marketsi võlakirjad Emissiooni maht: 5 miljonit, märgiti 1,8 miljoni euro eest

Investoreid: 306

Keskmine märkimissumma: 5970 eurot

Ühe võlakirja märkimishind: 100 eurot

Võlakirja tüüp: allutatud, tagamata

Lootsin kohtumisel arutada uut korda, mis reguleerib ühte Admiral Marketsi põhitegevust – hinnavahelepinguid. Varem on Bogatenkov öelnud, et uue regulatsiooniga on arvestatud ja toodete valikut laiendatakse. Tootevalikusse on lisandunud klassikalised aktsiad ja teised väärtpaberid. Ka täna ütles Bogatenkov, et muretsemiseks pole põhjust. Karmimate reeglite tulek oli neile ette teada, vaid jõustumine oli seni edasi lükkunud. Suurem tähelepanu pööratakse praegu juba olemas olevatele turgudele.

Suure väljakutsena toob Dmitry Kuravkin välja konkurentide tegevuse, kes osutavad teenust väljaspool Euroopa Liitu, aga pakuvad seda Euroopa liidu tarbijatele. Nimelt ei allu nad ühegi regulaatori kontrollile ega kehtestatud reeglitele. Tagajärjeks võib olla klientide minek reguleerimata teenusepakkujate juurde.

Börsiettevõtte tegevust jälgib avalikkus hoolega. See on Bogatenkovi sõnul üks põhjus, miks börsile tuldi. Peab suurenema avatus, läbipaistvus. See annab mulle kindlust – saan ettevõtte käekäiguga kursis olla. Ühtlasi tuleb see kasuks järgnevatel rahakaasamistel. Ettevõtte juhid on öelnud, et kunagi võib isegi aktsiad börsile tulla.

Tuleb tõdeda, et olulist lisainfot ma täna ei saanud. Aga 8% intress on magus – katab ära inflatsiooni ja jääb veel ülegi. Siiani on ettevõte suutnud kõikide turgude regulatsioonidega edukalt rinda pista. See sisendab mulle kindlust, et seda suudetakse teha ka edaspidi.

Vaatasin õhtul, mida investorid asjast arvavad. Ühtegi tehingut esimesel kauplemispäeval ei tehtud. Müüjad tahtsid saada võlakirja eest minimaalselt 106, ostjad alla 100 euro.