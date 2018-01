Ainult tellijale

Tee järele: nii investeerivad fondijuhid

Liina Laks 11. jaanuar 2018, 06:00

LHV Maailma Aktsiate Fondi juht Mikk Taras tõdes, et selja taha jäi hea aasta. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180111/BORS/180119975/AR/0/AR-180119975.jpg

Ainult tellijale

Möödunud aastal hämmastas investoreid viis, kuidas turud julmalt püstloodis üles rühkisid ja järjest ajaloolisi rekordeid purustasid. Kuigi maailmas möllavad konfliktid ja poliitiline olukord on ebastabiilne nii Euroopas kui ka USAs, ostsid investorid turge järjest üles. Aga riskid? Riskide peale ei lubanud mõelda suurte keskpankade rahatrükk, miinusmärgiga baasintressimäärad ja teadmine, et on vähe kohti aktsiaturu kõrval, mis sellist suurt tootlust lubaksid.

Et suur turgude tõus ilmtingimata portfellis kajastuma ei pea, tõestab investor Toomas. Aga kuidas on pankade juhitavate fondidega – ja iseäranis fondidega, mis haldavad meie pensioniraha? LHV Maailma Aktsiate Fondi juht Mikk Taras ütles, et jääb lõppenud aastaga rahule: suurelt panustati Euroopa turgudele, kus sentiment oli ehk veidi põhjendamatult pessimistlik. „Nägime seal tõusupotentsiaali ja see mängis ennast täitsa hästi välja,“ ütles Taras, kelle sõnul ongi fondis investeeringu keskmine eluiga 3–5 aastat. „Kui me vaatame turutsükleid, siis praegu on tsükli hiline faas, kus majanduskasv taastub ja üle pika aja on nii tarbijatel kui ka ettevõtetel usaldus majanduse vastu suur – see faas kestab kaks-kolm aastat. Sellele on päris iseloomulik, et hinnakõikumised püsivad väiksed ja on selline üldine kindlustunne, nii et iga väikest korrektsiooni tahetakse üles osta. Ja pluss keskpankade tugev tugi – loomulikult ei saa alahinnata madalaid intresse ja võlakirjaostuprogrammi, mis turge toetavad. Eks see kõik mängib oma rolli. Praegu otsitakse riski. Aga eufooriat me veel ei näe,“ ütles Taras.

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas ütles, et kui vaadata nende pensionifondide strateegiaid, siis need kandsid väga hästi vilja. „Läks üle pika aja senisest kõige paremini. Eraisikud vaatavad absoluutnumbreid, professionaalid tunnevad rohkem huvi võrdlusindeksite vastu. Ja need pole tükk aega nii head olnud,“ ütles Tanilas. Ta selgitas, et kuna pensionifondid on oma olemuselt tagasihoidlikumad, siis võeti rohkem näiteks võlakirju portfelli – sest hirme möödunud aasta alguses jagus. Ühelt poolt häiris turgude kõrge hinnatase, teisalt tegid muret poliitilised sündmused, valimised Saksamaal ja Prantsusmaal. „Hirmud olid suhteliselt suured ja kardeti, et võib minna samamoodi nagu Inglismaal,“ ütles Tanilas. „Kuna juba aasta esimeses pooles oli suhteliselt hästi läinud, siis siin tuleb mängu inimlik faktor ja me püüdsime hakata riski vähendama. Aga tegelikult läks just risti vastupidi: euromeelsed võitsid ka Saksamaal ja Prantsusmaal ja siis jäime turule natuke alla,“ ütles Tanilas. Kartuses, et Euroopa turud kukuvad ning teadmisega, et volatiilsus on madal, suurendati siis dividendiaktsiate osakaalu.

Lugu jätkub pärast reklaami