Airbusil rekordaasta

Lennundusmaailma kaks kanget konkurenti käivad ühte jalga – sarnaselt Boeingule andis ka Airbus teada, et tootis möödunud aastal rekordiliselt palju lennukeid.

Airbus teatas täna, et ettevõtte tehastest lendas välja 718 lennukit, mis on 30 võrra enam kui möödunud aastal. Boeing teatas eelmisel nädalal aga, et tootis 763 lennukit, mis on samuti kõigi aegade rekord, vahendab MarketWatch.

Mõlemad ettevõtted on viimasel ajal nautinud suurt nõudluse kasvu ning see on kergitanud ka lennukitootjate aktsia hinda. Küll aga on nii Airbus kui Boeing olnud hädas sellega, et nõudluse kiire kasvuga pole kaasa suutnud tulla koostööpartnerid – nii pole just eriti harvad juhud, kui lennukisse pole saada piisavalt istmeid või isegi mootoreid.

“Turud on tugevad igal pool,” kommenteeris Airbusi käekäiku ettevõtte müügijuht John Leahy. Maailmamajandus kasvab jõudsalt, reisijate arvud kerkivad ning lennukites on kõik kohad välja müüdud, ütles Leahy.

Airbus plaanib tänavu toota 800 lennukit.