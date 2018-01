Olainfarmi detsembri müügikäive langes

Kaspar Allik 16. jaanuar 2018, 10:00

Läti ravimifirma Olainfarm müügikäive detsembris langes ning esialgne aastane müügikäive jääb prognoositule alla.

Esialgsed tulemused näitavad, et ravimifirma detsembri müügikäive jõudis 10,08 miljoni euroni, mis on eelmise aasta detsembriga võrreldes 2 protsenti madalam. Venemaal ja Lätis, mis on Olainfarmi kaks peamist turgu, langes müük vastavalt 12 ja 2 protsenti, võrreldes eelmise aasta detsembriga. Suuruselt kolmandal turul, Ukrainas, kasvas müük 700 protsenti.

2017. aasta müük kasvas aastaga kokku 4 protsenti, jõudes 114,04 miljoni euroni, kuid jäi siiski prognoosidele alla. Suurim kasv tuli Saksamaalt ja Hollandist, vastavalt 103 ja 57 protsenti. Suurima müügilangusega olid Ukraina 21 protsendi ja Usbekistan 15 protsendiga.

Esialgsete müügitulemuste järgi on ettevõte täitnud 2017. aastal 90 protsenti aastasest prognoositud konsolideeritud müügist.