iPhone X tootmine võib järsult langeda

JPMorgani analüütik väljastas raporti, kus ta oli iPhone X-i edasise müügi osas pessimistlik, mis pani Apple’i aktsia veidi langema, vahendab CNBC.

JPMorgani analüütik Narci Chang kirjutas täna, et „kõrgema hinnaklassi nutitelefonid jõuavad selgelt tänavu platoo peale“. Ta prognoosib, et iPhone X-i tootmine võib 50 protsenti langeda.

Apple’i aktsia on täna langenud 0,1 protsenti, 176,85 dollarini.

Changi raport tuleb ajal, mil Apple’i ümber on tekkinud järjest rohkem skeptitsismi. Taiwani meedias kirjutati hiljuti, et Apple plaanib iPhone X tootmisplaane koomale tõmmata. Sarnasele trendile on viitanud ka mitmed tarneahela analüütikud.

Mitmed Wall Streeti analüütikud on toonud välja ka selle, et uue iPhone 1000dollarine hind on liiga kõrge ning see valab õli tulle, sest nutitelefonide turg on kiiresti aeglustumas. Esimesena loobutaksegi kallimatest toodetest.

On ka optimiste. Investeerimisfirma Canalyse analüütikute hinnangul ulatus iPhoneX müük neljandas kvartalis 29 miljoni tükini, millega on see enimmüüdud telefon.

Raske on välja uurida, kas tarneahelas toimuv viitab mingile muule probleemile või on tõesti tootmine vähenemas. Apple hoiab asju saladuses.