Harvardi professor kardab aktsiaturu kukkumist

Maailma Majandusfoorumil Davosis ütles Harvardi ülikooli professor Kenneth Rogoff, et kardab USAs juba sel aastal intressimäärade tõstmist, mis võib kaasa tuua aktsiaturgude kukkumise.

Davosi majandusfoorumil avaldasid finantsliidrid muret turgude suure tõusu – ja eelkõige investorite muretuse – tõttu. Kriis tuleb, selles ollakse kindlad. Millal? Seda keegi ei tea. Aga kardetakse, et valusalt tabab see eufoorilisi investoreid.

Kenneth Rogoff tõi põhjuseks, miks ta intressimäärade tõstmist kardab, USA majanduse paranemise ning inflatsiooni suurenemise, mis tema hinnangul võib tõusta kuni kahe või enama protsendini. „Kui intressid kas või natuke normaalsemale tasemele tõusevad, näete aktsiaturu kukkumist. Ma ei tea, kuidas kõik alates kunstist ja bitcoinist kuni aktsiaturgudeni reageerib, kui intressimäärad tõusevad,“ ütles Rogoff majandusfoorumil.

Talle sekundeeris Citigroupi juht. „Seal väljas valitseb selline tuimus, selline ambivalentsus, mis mulle muret teeb,“ ütles Michael Corbat, ja lisas, et kui järgmine pööre turgudel aset leiab – ning selles, et see tuleb, Corbat ei kahtle – on see seda hirmsam, kui vahepeal turgudelt veidi õhku välja ei lasta. Ehk: järsk ja võimas tõus pole jätkusuutlik.