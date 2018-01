Börsihai: Tulemuste hooaeg lisab põnevust

Tulemuste hooaeg on portfelle hoogsamalt liigutama hakanud ja esikümnesse uusi nimesid toonud.

Börsihai XVII nädal tõi kaasa põneva tulemuste hooaja alguse ja portfellide tugeva kasvu. Kui S&P 500 indeks kasvas nädalaga lausa 2,23%, siis portfellid tõusid nädalaga poole vähem, kõigest 1,12%. Eelnevatel nädalatel rahapositsioonidele panustanud Mikk Talpsepp on talveunest ärganud ning vahet järgnevatega tugevalt kasvatanud, saades eelmise nädala portfelli „95%“ tootluseks 17,90%. Esimest korda esikolmikusse murdnud Silvia Nafthali portfell „NG“ kasvas nädalaga 27,68%. Esikohast jääb teda lahutama veel 91 401,07 eurot. Lauri Meidla kolmanda koha portfell kasvas nädalaga 3,28%.

Kui vaadata iga mängija parimat portfelli, on näha, et tulemuste hooaeg on mitmele portfellile positiivset mõju avaldanud. Lisaks Silvia Nafthalile ja Mikk Talpsepale näitas head tootlust ka neljandal kohal olev Urmas Nõgu, kelle portfell „TapjaTomat (Pro)“ kasvas nädalaga 20,07% ja seitsmendal kohal olev Mihkel Kukk portfelliga „BladeRunner“, mis kasvas 18,72%.

Üle 10% tõusis eelmisel nädalal seitse ettevõtet. Kõige suuremat kasvu näitas meelelahutusettevõte Netflix Inc. (NFLX) +24,56%, esmatarbekaupade edasimüüja W.W. Grainger Inc. (GWW) +24,00% ja ravimitööstuses tegutsev AbbVie Inc. (ABBV) +17,75%. Seevastu üle 10% langes eelmisel nädalal ainult kunstitarbeid tootev Newell Brands Inc. (NWL) -18,87% ja lennundusettevõte United Continental Holdings Inc. (UAL) -12,29%.

Nädala alguseks oli 550 portfelli (59%) oma väärtust kasvatanud ning 267 portfelli (29%) on väärtust kaotanud. Investor Toomase portfell kasvas nädalaga 0,28% ning asub 287 643,47 euroga 699. kohal.