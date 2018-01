Börs: Fed jättis intressid muutmata, võlakirjaturg kukub

USA riigivõlakirjade tootlused jõudsid peaaegu nelja aasta kõrgeima tasemeni ning Föderaalreservi ametnikud andsid märku, et intresse tõstetakse tõenäoliselt märtsis, vahendab Bloomberg.

Pärast Föderaalreservi teadaannet hakkas Standard & Poor’s 500 indeks tublisti kõikuma, aga päev lõpetati siiski plussis. Kusjuures viimati oli USA aktsiaturgudel nii hea jaanuar 1997. aastal. Euroopa ja Aasia aktsiaturud odavnesid aga kolmandat päeva järjest.

Föderaalreservi (FED) otsuses midagi ootamatut ei olnud – intressid jäeti praegu muutmata. Samas teatasid rahapoliitikud, et nende hinnangul tõuseb inflatsioon varsti 2protsendini, mis on ka Fedi eesmärk.

„Inimesed, kes karmi rahapoliitikasse nii palju ei uskunud, on nüüd seda veidi rohkem uskumas,“ ütles investeerimisfirma Nikko Asset Managementi strateeg John Vail. „Seega ütleme, et majandusarengut ja maksureformi silmas pidades on Föderaalreservi ametnikud võtnud veidi karmima joone kui detsembris.“

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis 2,75 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2014. aasta aprillist. Ühendriikide võlakirjaturul oli viimati nii kehv aasta algus 2009. aastal. Aktsiaturgudel on jaanuaris läinud aga erakordselt hästi.

S&P 500 indeks tõusis 0,1 protsenti ja Dow Jones lisas 0,3 protsenti. Stoxx Europe 600 kukkus 0,2 protsenti ja MSCI Aasia-Okeaania indeks langes 0,4 protsenti.

WTI toornafta kallines 0,6 protsenti ja barrel maksab 64,86 dollarit. Kuld lisas 0,5 protsenti ja untsi eest tuleb välja käia 1345,8 dollarit.