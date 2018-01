Klaipedos Nafta tõotab head dividenditootlust

Ainult tellijale

Klaipedos Nafta suutis möödunud aastal majandustulemusi parandada - riske trotsides saavutatud edu peitub nii kuluefektiivsuses, mahtude suurenemises kui ühekordsetes tuludes.

„Müüginumbrid vastasid juba varem kuupõhiselt avaldatud näitajatele, mistõttu seal uudist polnud,“ viitas LHV vanemanalüütik Sander Danil sellele, et tulemused olid üldjoontes ootuspärased.

Nii suurenes ettevõtte müügitulu võrreldes 2016. aastaga 2,6 protsendi võrra ehk 106,5 miljonile eurole. Puhaskasum kasvas aga pea veerandi võrra, 23,2 protsenti. Kui aasta tagasi deklareeriti 13,8 miljoni euro suurune puhaskasum, siis täna on selleks numbriks 17 miljonit eurot. Börsiettevõtte EBITDA kasvas aga aastaga 9,5 protsenti ehk 28,6 miljonilt eurolt 31,3 miljoni euroni. Omakapitalitootluseks kujunes Klaipedos Naftal 2017. aastal aga 8,7 protsenti.

„Brutokasum vastas enamvähem ootusele, mis tähendab, et firma on hoidnud oma otsesed tegevuskulud kenasti kontrolli all ning suurenenud mahud naftaterminalides on võimaldanud saavutada häid tulemusi,“ kommenteeris Danil täna avaldatud numbreid.

Samas jäi analüütiku ootustele alla ärikasum. „Paraku, nagu ka mitmel varasemal aastal on juhtunud, kerkisid üldhalduskulud neljandas kvartalis ouliselt eelnevate kvartalitega võrreldes, mistõttu tuli see oodatust veidi nõrgem,“ märkis ta, kuid ütles, et sellegipoolest võib nii ärikasumi kui tulemustega tervikuna rahule jääda.

Vaadati ettevõtte sisse

Häid tulemusi aitas Klaipedos Nafta tegevjuht Marius Pulkauninkase sõnul saavutada keskendumine sisemiste ressursside ning riskijuhtimise arendamisele. „Lõime oma naftaterminali investeerides atraktiivsed konkurentsieelised,“ rõõmustas ta.

Samuti aitas Klaipedos Naftal tulemust teha paindlik juhtimine. „Lõime efektiivse, läbipaistva ja motiveeriva personalisüsteemi,“ märkis Pulkauninkas. „Seetõttu suutsime pakkuda paindlikkust infrastruktuuri kasutamises ning suutsime parimal kujul välja tuua oma rajatiste ja inveseeringute kõige tugevamad kohad,“ lisas ta.

Veel panustas ettevõtte kasumisse LNG terminal, mille abil transporditi gaasi neljale kontinendile ning seitsmesse riiki. „LNG ümberlaadismisjaam, mis sümboolselt avati eelmisel aastal, on hea näide, kuidas meie efektiivsus on paranenud,“ sõnas Pulkauninkas. „Tänu sellele on tugevenenud meie LNG logistikaahel.“

Kingitus seaduselt

Klaipedos Nafta tulemusi mõjutas veel Klaipeda terminali naftavarude ühekordne realiseerimine 1,2 miljoni euro väärtuses ning maksuseaduse muudatus, mis andis puhaskasumisse juurde miljon eurot. „Puhaskasumit kergitas miljoni euro võrra edasilükkunud tulumaksukohustuse nö vabastamine bilansi passivast kasumiaruande kaudu,“ selgitas Danil. „See tulenes Leedu muutunud seadusandlusest, mis võimaldab investeeringute summasid kasutada maksustatava kasumi vähendamiseks suuremas ulatuses,“ lisas ta.

Kuigi Klaipedos Nafta jääb 2017. aasta tulemustega rahule, takistasid nende tegevust möödunud 12 kuul mitmed välisfaktorid nagu näiteks Venemaale kehtestatud sanktsioonid. „Välised faktorid mõjutasid oluliselt ümerlaadimist, mille mahud rekordilise 2016. aastaga võrreldes möödunud aastal kahanesid,“ tõdes Pulkauninkas. Ta lisas, et hoolimata probleemidest suudeti siiski kaubamahud stabiliseerida.

Arvuliselt vähenesid Klaipedas ja Subaciuses hoiustavad kaubamahud 1,4 protsendi võrra ehk 0,1 miljoni tonni võrra – 7,3 miljonilt tonnilt 7,2 miljonile tonnile. „Seda hoolimata ebasoodsast geopoliitilisest olukorrast tingitud ümberlaadimiste vähenemisest,“ viitas Pulkauninkas sellele, et tema hinnangul on nii väike kaubamahtude vähenemine pigem hea tulemus.

Dividend suureneb, riskid jäävad?

Klaipedos Nafta puhul saab välja tuua tendentsi, et aasta-aastalt on dividende makstud vastavalt kasumi suurusele. Kui eelmine aasta maksti 13,9 miljoni euro suuruse kasumi juures aktsionäridele omanikutulu 3 eurosenti aktsia kohta, siis üle-eelmine aasta, mil kasum ületas 20 miljoni euro piiri, oli dividend 5 eurosenti aktsia kohta. Seega võib 17 miljoni suuruse puhaskasumi juures loota tänavu dividenditootluse kasvu 6-7protsendini. Reutersi andmetel on hetkel Klaipedos Nafta dividenditootluseks 4,8 protsenti

Seejuures loodetakse 2018. aastal nafta ümberlaadimis- ja hoiustamismahud hoida möödunud aastaga samal tasemel – 7,2 miljoni tonni juures. Panust kasumisse oodatakse ka LNG terminalilt ning käimasoleva aastaga loodetakse puhaskasumit teenida 10,2 miljonit eurot. EBITDAks ennustatakse 26,9 miljonit.

„2018. aasta prognoos on tehtud veel konservatiivsematel eeldustel, võttes arvesse kõik potentisaalsed riskid, mida turul näeme,“ kommenteeris Pulkauninkas. „Lisaks geopoliitilistele riskidele peame hoolikalt jälgima ka nafta hinda maailmaturul,“ lisas ettevõtte tegevjuht riskifaktori.

Pulkauninkase kinnitusel pole prognoosides arvestatud ühekordsete tuludega, mis parandasid tulemusi sel aastal, samuti nendega, mis võivad numbreid mõjutada käesoleval aastal. Ta lisas, et üks 2018. aasta Klaipedos Nafta põhieesmärke on keskkonnasäästlikkus. „Tahame kasvatada jätkusuutlikult oma äri, arvestades seejuures keskkonda puudutavate ning sotsiaalsete aspektidega – see on meie prioriteet,“ lõpetas Pulkauninkas.