Ryanair vedas minu portfelli

Minu jaoks on aasta alanud plussis ning seda tänu suuresti mitmele tugevale tõusjale, kes tasakaalustasid Norra lõhekasvataja Ler¸y Seafoodi ning USA tehnoloogiahiiu Apple’i tekitatud miinust.

Veel aasta lõpul muretsesin Ryanairi tabanud tagasilöökide pärast, mis olid negatiivselt mõjunud ka aktsia hinnale. Kui algselt loodeti Lufthansa koduturul troonilt tõugata, siis detsembris selgus, et sakslased on taas ohjad haaranud. Samuti räsis Ryanairi piloodipõud ning sellest tulenev palgasurve. Puhkuste valearvestuste tõttu oli lennufirma lisaks kõigele sunnitud ära jätma ka sadu lende, mis mõjutavad iirlaste lennugraafikut ning väljamakstavatest kompensatsioonidest tulenevalt majandustulemusi veel vähemalt kevadeni.

Seejärel oli kontserni pikaaegne juht sunnitud oma sõnu sööma ning tegema midagi, mida ta oli varem lubanud mitte teha – ametiühingutega läbirääkimisi pidama. Kuigi tavaliselt paneks sellised probleemid müügimõtteid mõlgutama, meenutasin endale toona oma investeerimisteesi – panustan reisijate pikaajalisele kasvutrendile ning seda firmaga, mis kasvab konkurentidest kiiremini, hoides seejuures oma finantsid kontrolli all. Samuti on Ryanair oma niðis vankumatu turuliider.

Käte istmiku all hoidmine raskel ajal tasus end mulle ka jaanuaris lõpuks tublisti aktsia hinna märkimisväärse kerkimise näol ära. Ettevõtte turuväärtus kerkis tänu sellele, et pilootidega jõuti palgakokkuleppele. Täpsemalt jäid viimased nõusse oktoobris tagasi lükatud 20protsendilise palgatõusuga.

Jackpot Brasiiliast

Üha rõõmsamaks muudab mind ka Brasiiliasse panustav ETF iShares MSCI Brazil Capped (EWZ). Iga kuuga veendun, et selle ostmine oli õige otsus, kuivõrd fondi käekäik sõltub riigi poliitilisest olukorrast. Ostsin ju minagi seda lootuses, et riik liigub tulevikus vääramatult demokratiseerumise radadel koos kõigi asja juurde käivate majandusreformidega – siiani on minu lootused end õigustanud.

Nii on saavutatud inflatsioonieesmärk ning tööpuudus riigis väheneb. Samuti on Brasiilia keskpank langetanud intressimäärasid ning see lubab majandusele ennustada jätkuvat kuumenemist ja soodustab investeerimist. Samuti jätkub aktiivne korrputsioonivastane võitlus, mille käigus on süüdistus esitatud mitmele poliitikule ja valitsuse kõrgele ametnikule. Ka presidendi suhtes on toime pandud jälitustegevust ning salvestatud tema kompromiteerivaid kõnesid. See annab aga avalikkusele signaali, et kõik on seaduse ees võrdsed ning selle positiivsed mõjud kajastuvad nii meedias kui ka avalikus arvamuses.

Lisaks on Brasiiliat toetanud toorainehindade ning -turu tõus. Tõsi, seda küll aeglasemas tempos kui näiteks erinevad börsiindeksid üle maailma. Sellegipoolest on EWZ ja Bloombergi tooraine indeks omavahel korreleeruvad, mis tähendab, et kui toorained liiguvad edaspidi sarnaselt börsiindeksitega, võin sellest päris palju kasu lõigata.

Leidus ka murelapsi

Ka jaanuaris oli minu portfelli murelaps Norra lõhekasvataja Ler¸y Seafood, mis hoolimata sellest, et Hiina turg ettevõtte jaoks vaikselt avaneb, ei ole veel õiget hoogu sisse saanud. Kuna aga aktsia on alla müüdud, võib 27. veebruar olla minu jaoks rõõmupäev. Seda juhul, kui lõhekasvataja avaldatavad majandustulemused vähegi kriitikat kannatavad.

Olen vaadanud mureliku pilguga USA tehnoloogiahiiu Apple’i poole, kes suutis küll kasumit ja käivet kasvatada ning ületas isegi analüütikute ootused, kuid sellegipoolest müüdi neljandas kvartalis võrreldes varasema aasta vähem nutitelefone. Uus iPhone X tuli küll hilinemisega turule, kuid analüütikud näevad kehva müügi taga pigem selle liiga kõrget hinda ning fakti, et Apple’i varasemad mudelid on on uuematega konkureerima hakanud.

Samuti mõjutas Apple’it ühekordne USA maksureformist tulenev kulu, mis sunnib õunafirmat riigile tasuma 38 miljardi dollari suurust maksu. Samas positiivse poole pealt teeb mind rõõmsaks Apple’i jätkuv kasvuambitsioon, nimelt investeeritakse viie aasta jooksul täiendavalt 30 miljardit dollarit ning ehitatakse USAsse ka uus campus. Selle kõige kõrval on ettevõttel aga piisavalt vaba raha ning juhid on viidanud, et see võidakse investoritele ühel hetkel välja maksta. Eks jään siis rõõmusõnumit ootama!