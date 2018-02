Mida teeks praegu Warren Buffett?

USA aktsiaturud kukkusid sellel nädalal kiireimas tempos alates 2008. aasta finantskriisist. Mida teeks praeguses olukorras investeerimislegend Warren Buffett?

Ebakindlatel ja stressirohketel aegadel soovitab Buffett hoida mõistuse külma ja selgena. 2016. aasta suvel, mil turud käitusid väga sarnaselt, teatas Buffett, et „osta ja hoia“ strateegia on endiselt kõige parem.

„Ära jälgi turgu liiga lähedalt,“ soovitas ta investoritele, kes muretsevad oma säästude pärast. „Teised, kes püüavad aktsiaid pidevalt osta ja müüa ning muretsevad iga languse pärast, neil ei lähe pikaajaliselt väga hästi.“

Kümne aasta halvim nädal

Dow Jonesi indeks jõudis sellel nädalal korrektsiooni, mis tähendab, et indeks langes eelmisest tipust vähemalt 10 protsenti. Nädala lõikes kukkus indeks umbes 6 protsenti, mis on suurim langus alates 2008. aasta oktoobrist. Müügilaine tekitas mure selle pärast, et intressimäärasid tõstetakse edaspidi oodatust sagedamini, sest inflatsioon kiireneb ja majanduse seis paraneb.

„Investeerimises teenitakse raha investeerimisega,“ ütles Buffett. „Ja seda tehakse nõnda, et häid aktsiaid hoitakse pikka aega. Kui investor ostab häid ettevõtteid, siis neil läheb hästi ka 10, 20 ja 30 aasta pärast.“

Paljud analüütikud ütlevad, et tegemist on normaalse korrektsiooniga, mida tuleb turgudel ikka ette. Vähe on neid, kes räägivad karuturu (vähemalt 20protsendiline langus) algstaadiumist.

Investorid on hea tootlusega harjunud

Kaotused teevad investoreid aga rahutuks, sest 2017. aasta oli erakordselt hea – kunagi varem polnud aktsiaturud kalendriaasta jooksul iga kuu kallinenud. Investeerimisfirma Bettermenti finantsplaneerija Nick Holeman arvab, et paanitsemiseks ei ole põhjust.

Ta soovitab investoritel võtta aeg maha, mängida oma lastega või suhelda perekonnaga. Ärevuse peletamiseks tuleks tema arvates turgudelt natuke eemal olla.

„Kui sa oled investeeringuid teinud eesmärkidest lähtuvalt, siis peaksid oma investeerimisportfellist näpud eemale hoidma,“ seletas ta.

Kui langus kujuneb aga väga suureks, siis muutuvad asjad Holemani arvates keerulisemaks. Ta soovitab, et investorid võiksid sellisel juhul oma portfelli uuesti tasakaalu viia. „Kui turgude volatiilsus kasvab, siis võib tasakaal portfellis ära kaduda. See tähendab, et sinu riskitase muutub suuremaks või väiksemaks.“

Analüütikud on üldiselt ühte meelt, et tõenäoliselt on tegemist ajutise korrektsiooniga ning rutakaid otsuseid ei tasu teha.