Odavnev dollar annab kullale hoogu

Kulla hind on täna veidi tõusnud ning nädalane tõus ulatub juba 3 protsendini, sest dollar langes kolme aasta madalaima tasemeni, vahendab MarketWatch.

Aprillikuu kullafutuuride hind on täna lisanud 0,2 protsenti, 1357 dollarini untsist. Kolmapäeval sulgus kollane metall 1358 dollari tasemel, mis on ligi kolme nädala kõrgeim tase.

Spot-kuld on sellel nädalal kallinenud 3,2 protsenti. Kui nii ka jääb, siis saab see nädal olema väärismetalli jaoks parim alates 2016. aasta aprillist. Kullaga tagatid börsil kaubeldav fond SPDR Gold Shares (GLD) on täna tõusnud 0,2 protsenti.

ICE dollariindeks, mis mõõdab dollari käekäiku kuue suurima valuuta suhtes, on täna lisanud 0,3 protsenti 88,8 punktini. Samas on indeks tegemas viimase üheksa kuu halvimat nädalat. Ühtlasi jõudis dollar sellel nädalal madalaima tasemeni alates 2014. aastast. Väärismetallid kipuvad dollari odavnemisel kallinema, sest see muudab metallid teiste valuutade kasutajate jaoks suhteliselt odavamaks.

Kulla- ja tooraineturu investorid hoiavad inflatsiooninumbritel silma peal. „Kasvav inflatsioon, dollari langus ja oodatust veidi kehvemad USA majandusnäitajad pakuvad kullale tuge,“ teatasid INTL FCStone’i analüütikud.

Tõsi, USA 10-aastaste võlakirjade tootlus on viimasel ajal kasvanud ning see peaks kulla atraktiivsust vähendama, sest viimane ei paku rahavoogu. Samas on võlakirjade tootluse kasvu üheks põhjuseks inflatsioon, mis mõjub omakorda kullale positiivselt.