Programmeerija julgustab krüptorahasse investeerima

Krüptoliidu asutaja ja programmeerimisettevõtte Ignite kaasasutaja Dea Oja ei usu, et krüptorahad on mull.

Krüptoliidu asutaja ja programmeerimisettevõtte Ignite kaasasutaja Dea Oja soovitas krüptoraha konverentsil kõigil krüptomaailma sukelduda, kuid enne kindlasti ennast harida.

Oja ütles, et ettevõte sisenes krüptomaailma 2014. aastal ja on sellest ajast alates maha pidanud mitu konsultatsiooni maksumametiga, riigiga ja ekspertidega, et jõuda tõeni, kuidas krüptorahaülekandeid kõige õigemini teha. "See oli pikk teekond, aga meie eesmärk oli teha veel kiiremat tarkvara, mis teeb kiiresti krüptoraha ülekandeid."

Oja julgustab ettevõtteid ja inimesi uurima, mis on krüptoraha ja proovida sellesse investeerida. "Krüptoraha ei lahenda kõiki probleeme, mis on seotud finantsidega. Praegu on algus, kõik on eksperimentaalne, aga ma näen tulevikku," tõdes Oja. "Ma näen, mis on aastast 2014 tehnoloogias toimunud ja need muutused jätkuvad. Ma näen, et me saame muuta suurkorporatsioonide käitumist."