Mis börsifirmadele panustada kaubandussõja ajal?

Mait Kraun 05. märts 2018, 09:47

USA aktsiaturgudel on volatiilsus jälle tõusnud, sest investorid kardavad kaubandussõja puhkemist. Üks osa turust on aga immuunne – selleks on madala turuväärtusega börsifirmad, kirjutab MarketWatch.

Väiksemad firmad ekspordivad vähem ning saavad suurema osa käibest Ühendriikidest, mis võib neid rahvusvaheliste pingete suhtes immuunseks muuta. Selle tõttu on ka madala turuväärtusega firmadest koosnev Russell 2000 indeks viimasel ajal tõusnud. See indeks on populaarne ka ajal, mil USA dollar tugevneb, mis vähendab suurte eksportijate kasumeid. Mure kaubanduspoliitika pärast tekkis neljapäeval, mil Ühendriikide president Donald Trump teatas ootamatult, et alumiiniumi- ja teraseimpordile kehtestatakse tariifid. Teiste riikide juhid reageerisid agressiivselt – Euroopa Liit kaalub vastumeetmete kasutamist, mille kohaselt maksustataks tariifidega 3,5 miljardi dollari väärtuses USA kaupu, teatas Reuters. „Kaubandussõjad on head ja neid on lihtne võita,“ kirjutas Trump reedel Twitteris.