Jeff Bezosest sai maailma rikkaim inimene

Maailma rikkaim inimene on Amazoni omanik Jeff Bezos, kellest sai esimene inimene, kelle varanduse suurus on üle saja miljardi dollari. Bezose varandus kasvas aastaga 39,2 miljardit dollarit, nii et mehe kogu varanduse suurus jõudis 112 miljardile dollarile.

Kui varem oleme harjunud, et maailma rikkamate inimeste nimekirja juhib kas Warren Buffett või Bill Gates (viimase 23 aasta jooksul pole Gates esimene olnud vaid kuuel korral), siis nüüd on nimekirjal uus liider. Eile avaldatud Forbesi 2018. aasta miljardäride nimekirjas on esimene Jeff Bezos, kellele järgnevad Bill Gates 90 miljardi ja Warren Buffett 84 miljardi dollariga.

Bezose varandus kasvas tänu Amazoni aktsia 59% suurusele tõusule eelmise aasta märtsist kuni käesoleva aasta veebruarini. Kui Forbesi 2018. aasta edetabel on koostatud 9. veebruari seisuga, siis jooksvas tabelis on Bezose varanduse väärtus tõusnud juba 127 miljardile dollarile. Veel kaks aastat tagasi oli Bezose varanduse väärtus 45 miljardit dollarit, olles sellega edetabelis viiendal kohal.

Esimene eurooplane neljas

Suuruselt teist varanduse kasvu absoluutväärtuses näitas luksuskaupade konglomeraadi LVMH omanik prantslane Bernard Arnault, kelle varandus kasvas 30,5 miljardi dollari võrra. Sellise kasvuga platseerus Arnault parima eurooplasena tabelis neljandale kohale 72 miljardi dollari suuruse varandusega.

Noorim miljardär esikümnes on 33aastane Facebooki asutaja ja suuromanik Mark Zuckerberg, kelle varandus on tõusnud tänu Facebooki aktsia tõusule 71 miljardi dollarini. Kaks aastat tagasi oli Zuckerbergi varanduse väärtuseks veel ligikaudu 45 miljardit dollarit.

Kaheksandat kohta jagavad ainsana esikümnes mitte-börsil oleva firma omanikud Charles ja David Koch. Vendadele kuuluva firma Koch Industries asutas nende isa Fred Kochi juba 1940. aastal ning firma tegutseb peamiselt nafta- ja keemiatööstuses. Kochi vennad on tuntud USA vabariiklaste partei rahastajad.

Hiinlane väljastpoolt Hongkongi

Esimest korda tõusid esimese kahekümne hulka hiinlased väljastpoolt Hongkongi, kui Ma Huateng, kerkis tabelis 17. kohale ning Jack Ma tõusis 20. kohale. Ma Huatengile kuulub Tencent, mis on Hiinas tuntud oma WeChat sõnumisaatmise rakenduse poolest. Tencentil on osalused ka Teslas, Snapchati emaettevõttes Snap ning Spotify muusikaedastusteenuses. Jack Ma on e-kaubanduse hiiglase Alibaba omanik ning Ma tõusu tabelis aitas tekitada Alibaba aktsia 76% suurune tõus eelmisel aastal.

Kokku on Forbesi edetabelis 2208 miljardäri, kellest 259 on uustulnukad. Tänu aktsiaturgude tõusule kasvas miljardäride varandus aastaga 18%. Maailma 20 rikkaima inimese varandus on kokku 1,2 triljonit dollarit, mis on ligilähedane Mehhiko aastase kogutoodanguga. Kuid oli ka kaotajaid. Üheks märkimisväärsemaks kaotajaks oli USA president Donald Trump, kelle varandus vähenes 400 miljoni dollari võrra 3,1 miljardi dollarini. Sellega asetus ta edetabelis 766. kohale.