Saksamaa elektrifirmad hauvad 22 miljardist tehingut

EON SE ja RWE AG aktsiad tõusid täna järsult, sest ettevõtted tegid 22 miljardi euro suuruse pakkumise Innogy SE eest, vahendab Bloomberg.

Elektrifirmad tahavad oma ärid ümber mängida, et tugevdada rohelise energia osakaalu ning valmistuda Saksamaa tuumaenergiast loobumiseks 2022. aastal. Väljapakutud tehing on küllaltki keeruline ning kokku ulatub see kolme ettevõtte vahel 22 miljardi euroni.

Vaid kaks aastat tagasi eraldas RWE taastuvenergia, jaemüügi ja elektrivõrgu ärid, mille järel tekkis Innogy. EON eraldas samuti mõned ärid ning loodi Uniper.

Innogy aktsia on täna kallinenud 12,9 protsenti, 39,02 euroni. RWE, millel on praegu Innogys 76,8protsendiline osalus, on kallinenud 7,9 protsenti ja EON lisas 4,3 protsenti.

Pühapäeval tehtud pakkumise järgi tahab EON osta Innogy vähemusaktsionäridelt osaluse 5,3 miljardi euro eest. Ühe aktsia eest tahetakse maksta 40 eurot. „Me usume, et see areng on väga positiivne, sest turud peavad tehingu toimumist 40 euro eest väga tõenäoliseks,“ ütlesid investeerimisfirma Macquarie analüütikud.

Innogy teatas esmaspäeval, et plaanib 2020. aastaks vähendada kulusid 400 miljoni euro võrra.

Tehingu toimumine tähendaks seda, et EON ja RWE kindlustavad oma positsiooni Saksamaa elektri- ja gaasiturul. Lisaks sellele hoitakse sellega ära välismaiste ostjate tulek.