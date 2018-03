Suurpangad tormasid Olympicut ostma

Danske Banki Eesti filiaali kommunikatsioonijuht Tõnu Talinurm viitas aga sellele, et panga üldnimetuse all võivad avalduda kontserni filiaalide ning panga suuremate klientide tehingud. Talinurm kinnitas, et Danske Eesti filiaal pole Olympicu aktsiate ostmisega seotud.

Ka Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets on Talinurmega sama meelt. "Me tegutsedes maaklerina vahendame suure hulga erinevate klientide korraldusi, mõistagi ei saa me kommenteerida ei seda, kes oli klient, ega seda, miks ta selliseid tehinguid tegi," sõnas ta.

Leidub ka uusi tulijaid

Esikümnest leiab aga ka täiesti uue tulija kasiinofirma omanikeringi. Selleks on AS Esma Vara, mille juhatuse esimees Ralf Õng põhjendas ostu parema ülevõtupakkumise lootusega. „Mõtlesin, et äkki tehakse parem pakkumine ja kui ei tehta, siis minul mingisuguseid sõjaplaane pole,“ viitas ta sellele, et aktsiaid ostes polnud tema kavatsus nõuda võimalusel kõrgemat hinda või lisahüvitist.

Õng lisas, et suure tõuke Olympic Entertainment Groupi aktsiate ostmiseks andis talle ka Äripäeva peadirektor Igor Rõtov. „Ma ei tea, palju see teid huvitab, aga ma kuulasin rohkem Igor Rõtovi üleskutset, et ostke nüüd aktsiaid,“ viitas ta raadioeetrist kuuldule. „Tema tõsiselt soovitas ja rääkis, kuidas osad müüsid ja osad ka ostsid,“ rääkis Õng.

Esma Vara juhi sõnul on tegemist riskivaba tehinguga, sest midagi kaotada ei ole. „Ma tõesti igaks juhuks ostsin, mõtlesin, et suurt kaotust ei saa tulla,“ nentis Õng. „Kui, siis kaotan võib-olla ainult tehingutasud, aga lihtsalt väga huvitav on,“ märkis ta.

Pikalt Õng Olympicu aktsiaid hoida ei plaani. „Kui paremat pakkumist ei tehta, siis ilmselt müün need maha,“ tõdes vastne Olympic Entertainment Groupi investor. „Nagu eile Äripäevast lugesin, pole pärast OEG börsilt lahkumist aktsiatega midagi muud peale hakata, kui neid Kuldse Börsi vahendusel müüa,“ lõpetas Esma Vara juht.

Kohtab ka täielikku loobumist

Uute tulijate ning suurte ostjate kõrval leidub ka neid, kes ülevõtupakkumise uudise peale kõik oma aktsiad esmaspäeval maha müüsid. Nii leiab kümne suurima müüja hulgast Siseinfo OÜ, mida juhib Oliver Peek - ettevõte loobus esmaspäevase börsihinnaga 295 000 Olympicu aktsiast, koguväärtusega 560 500 eurot.

Suurimate müüjate hulka kuuluvad ettevõtetest veel Bnymsanv As Agent, The Northern Trust Company, Danske Banki Soome filiaal, TMG Collection, Trestline Limited ning Püramiid Grupp. Eraisikuna müüsid aktsiaid Andrus Rand, Ivar Leidus ning Olle Nilisk.

Hinnas kaheldakse

Olympic teatas esmaspäeval börsiteate vahendusel, et suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov müüvad enda 64protsendilise osaluse kasiinofirmas maha. Ostja tahab aga OEG börsilt ära viia ning välja osta ka teised aktsionärid. Ühtlasi teatati, et eelmise aasta kasum jääb ostjale ning seda aktsionäridele dividendidena välja maksta ei plaanita.

Ülevõtuhinnaks pakutakse 1,9 eurot aktsia kohta ning ülevõtjaks on Odyssey Europe, Novalpina Gruppi kuuluv äriühing.

Analüütikud peavad Olympicu õiglast väärtust tublisti kõrgemaks ja LHV analüütikud leidsid enne uudise avalikuks tulekut, et aktsia peaks maksma vähemalt 1,95 eurot. Swedbanki hinnasiht on aga 2,1 euro juures.

Praegust ülevõtupakkumist on võrreldud ka kunagise Eesti Telekomi saagaga, mille õiglase hinna ning täiendava hüvitise väljamaksmise teemal käib kohtuvaidlus tänaseni. Karu on aga teatanud, et peab pakutud hinda õiglaseks.