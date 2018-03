Kaubandussõja suureks kaotajaks võib osutuda Boeing

Boeingu aktsia kukkus täna korrektsiooni, sest kardetakse, et USA lennukitootja võib kaubandussõjas Hiinas esimeseks ohvriks langeda, vahendab CNBC.

USA president Donald Trump teatas, et soovib 60 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele kehtestada imporditariifid. Investorid kardavad, et nüüd võib Hiina hakata piiranguid seadme USA-le ning esimesena võetakse ette lennukitootjad.

Boeingul on pikemas perspektiivis läinud väga hästi. Alates 2016. aasta detsembrist on ettevõte panustanud 24 protsenti Dow Jonesi tõusule, ütles S&P Dow Jones Indicesi analüütik Howard Silverblatt. Enam kui 1200 punkti Dow Jonesi tõusust tulenebki just Boeingu aktsia kallinemisest. Alates 2016. aasta detsembrist on Boeingu aktsia tõusnud 117 protsenti.

Boeingu aktsia langes täna päeval aga 4 protsenti ning tegemist on viimase kuu kehveima päevaga. Ettevõte on tänase Dow indeksi languse peamine süüdlane.

Ühelgi teisel Dow indeksi ettevõttel pole Hiinas nii palju kaotada. Hiljuti teatas Boeing, et müüb Hiinasse 300 lennukit, mille hinnaks kujunes kokku 37 miljardit dollarit. Ettevõte on prognoosinud, et hiinlased ostavad neilt järgmise 20 aasta jooksul enam kui triljoni dollari väärtuses lennukeid.

Boeingu sõnul läheb 25 protsenti toodetud lennukitest Hiina klientidele. Suurima konkurendi Airbusiga on võideldud ka selle eest, et lennukeid saaks Hiinas kohapeal tootma hakata.