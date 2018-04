Börs: mõru algus nädalale

USA börs lõpetas nädala esimese kauplemispäeva sügaval punases, enim kukkusid tehnoloogiafirmade aktsiad, kirjutab MarketWatch.

Dow Jones kukkus 1,9% ehk 462 punkti, 23 641 punktile.

Nasdaq Composite vajus 193 punkti ehk 2,7%, 6870 punktini. Suur langus viitab sellele, et Nasdaqi käesoleva aasta edenemine oli justkui peoga pühitud: tänane tulemus tähendab, et sel aastal on indeks 0,5% miinuses. Päeva suurim kukkuja oli Amazon, mis lõpetas päeva 5,6% punases. Aktsia langes, kuna USA president Donald Trump säutsus Twitteris, et USA Post kaotab raha iga kord, kui Amazon inimestele paki teele paneb. Samuti süüdistas Trump Amazni selles, et too ei maksa piisavalt makse.

CNN Money kirjutab, et laias plaanis tundub, et investorid hakkavad tehnoloogiafirmade aktsiatest tasapisi taanduma. Selle põhjuseks on Facebooki andmeskandaal ning valitsuse tulevikus ilmselt suurenev kontroll andmekaitse üle. Samuti küsivad investorid, kas ja kui palju on tehnoloogiafirmadel üldse veel ruumi kasvada.

S&P 500 indeks langes 59 punkti ehk 2,2% võrra, 2582 punktile. Sealjuures kukkus S&P 500 täna alla oma viimase 200 päeva keskmise tulemuse.

Brenti toornafta hind kukkus täna pea 3% ning jäi pidama 67,78 dollaril barrelist.

Kulla hind edenes 1,2%, 1340,90 dollarile untsist.