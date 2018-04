Musk tegi karmi aprillinalja

Tesla aktsia jaoks oli märts ajaloo halvim kuu. Tegevjuht Elon Musk tegi 1. aprilli puhul selle üle aga nalja, vahendab MarketWatch.

„Vaatamata püüdlustele koguda rahastust, mille hulka kuulub ka pühademunade massiline müük, peame kahetsusega teatama, et Tesla on totaalselt pankrotis. Nii pankrotis, et seda on raske uskuda,“ kirjutas Musk Twitteris.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

Pankrotinaljad on tõenäoliselt vastus Vilas Capital Managementi fondijuhile John Thompsonile, kes kirjutas eelmine nädal, et Tesla läheb paari kuu jooksul pankrotti.

Märtsis kukkus Tesla aktsia 22 protsenti – elektriautode tootja jaoks oli tegemist kõigi aegade halvima kuuga. Viimase 12 kuu jooksul on Tesla odavnenud 4 protsenti, Standard & Poor’s 500 indeks on samal ajal lisanud 12 protsenti. Tesla olukorra kohta saad pikemalt lugeda siit.