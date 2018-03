Fondijuht: Tesla läheb paari kuuga pankrotti

Kui Elon Musk „ei suuda oma mütsist jänest välja tõmmata“, siis on Tesla järgmise nelja kuu jooksul pankrotis, ütles fondijuht John Thompson.

„Ettevõtted peavad lõpuks hakkama kasumit teenima. Ma ei näe, et see Tesla puhul kunagi juhtuks,“ ütles Vilas Capital Managementi fondijuht. „See on üks halvimaid kasumiaruandeid, mida ma näinud olen. Kui valikus on lugu ja finantsnäitjad, siis finantsnäitajad võidavad.“

Thompson juhib oma fondis kokku 25 miljonit dollarit. Kõige suurema panuse ongi fond teinud just Tesla odavnemisele. Kusjuures Tesla langusele on panustatud juba aastaid, mis tähendab, et silmitsi on seistud ka suurte kaotustega.

Näiteks eelmise aasta aprillis tõusis aktsia esmakordselt 300 dollarini ning Tesla tegevjuhil Elon Muskil oli põhjust langusele panustajate üle nalja visata.

Stormy weather in Shortville ... — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2017

Vaatamata sellele, et Tesla mullu korralikult tõusis, suutis Thompsoni fond teenida aastaga 65 protsenti tootlust.

Thomspon ütles, et kui tema prognoos täide läheb, siis kasvab fond 50 protsenti. Ta on panustanud Tesla pankrotile ka pool miljonit dollarit isiklikku raha.

Absurdne olukord

„Ei ole kahtlustki, et Tesla on pankroti äärel,“ ütles ta nädalavahetusel klientidele saadetud kirjas. Ta selgitas, et ettevõttel on raske rahastust leida, sest Model 3 tootmise ja klientideni toimetamisega on probleeme. Model S ja Model X vastu nõudlus aga väheneb. Samal ajal on ettevõtte hinnatase väga kõrgel.

„Reaalsuskontroll – Tesla on väärt kaks korda enam kui Ford. Ford tootis mullu aga 6 miljonit autot ning teenis 7,6 miljardit dollarit kasumit. Tesla tootis 100 000 autot ning teenis 2 miljardit kahjumit,“ seletas ta. „Lisaks sellele on Ford mustadeks päevadeks kõrvale pannud 12 miljardit dollarit. Teslal saab raha otsa aga järgmise 3 kuu jooksul. Ma ei ole midagi nii absurdset oma karjääri jooksul varem läinud.“