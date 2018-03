Tesla aktsial ajaloo halvim kuu

Ainult tellijale

Tesla probleemid jätkuvad – ettevõte teatas, et kutsub tagasi kümneid tuhandeid autosid, mis on toodetud enne 2016. aasta aprilli. Nimelt on vaja modifitseerida nende autode roolivõimendi komponente, vahendab Bloomberg.

Tõsi, autodes leiduv viga ei ole põhjustanud ühtegi õnnetust ega vigastusi. See mõjutab ainult Model S autosid, Model X ja Model 3 mudelitega probleeme ei ole. Globaalselt kutsutakse tagasi umbes 123 000 autot. Investeerimisfirma Loup Venturesi partner Gene Munsteri hinnangul läheb autode tagasikutsumine Teslale maksma enam kui 60 miljonit dollarit.

"Kõige suurem probleem on see, et Tesla bränd on nõrgemaks muutunud. See mõjutab nõudlust Tesla autode järele ning investorite valmidust ettevõtted edasi finantseerida," kirjutas Munster klientidele saadetud kirjas. "Meie kannatlikkus pannakse proovile, aga me ootame, et Tesla tuleb olukorrast võitjana välja – vähemalt elektri- ja isesõitvate autode puhul."

Autotootja ütles, et roolivõimendi poldid roostetavad liiga palju. "Peamiselt on probleem külmemates kliimades, eriti nendes, kus teedel kasutatakse teede peal soola," kirjutas Tesla oma klientidele.

"Sellele vaatamata on Tesla otsustanud kõigis riikides olevad Teslad tagasi kutsuda. Võib juhtuda, et inimene tahab autoga külmemasse kliimasse sõitma minna ning selleks tuleb valmis olla," teatas elektriautode tootja.

Saksamaa ajakiri Manager teatas reedel, et polte tootis Saksamaa firma Robert Bosch GmbH. Infot jaganud inimesed soovisid jääda anonüümseks. Bosch enne pühasid kommentaare ei andnud.

Aktsial ajaloo halvim kuu

Tesla aktsia on märtsis järsult langenud, sest investorid on küsimärgi alla seadnud Model 3 masstootmise.

Tesla akudetehases on tekkinud pudelikaelad ning koostetehased ei paranda olukorda. See mõjutab negatiivselt ettevõtte sissetulekuid ja seega ka investorite ootusi tuleviku kasumi osas. Mitmed eksperdid ütlevad, et Teslal võib rahastusega probleeme tekkida. On ka äärmuslikumaid seisukohti, mille kohaselt on Tesla seis nii halb, et ettevõtet ootab pankrot.

Sellel nädalal langetas Tesla krediidireitingut ka reitingufirma Moody’s. Nad tõid välja, et Model 3 tootmine on toppama jäänud ning ettevõtte finantsseis on muutunud kehvemaks. Lisaks sellele vajab Tesla lähitulevikus lisarahastust ning peab säilitama praeguse kasvukiiruse.

"Tesla reiting peegeldab ettevõtte Model 3 mahajäämust tootmise eesmärkidest," teatas Moody’s. "Tesla reitingut võime veelgi langetada kui probleem tootmisega süveneb."

Kehvasti on mõjunud ka Model X autoga toimunud õnnetus, milles hukkus inimene. Tesla aktsia odavnes märtsis 22 protsenti, mis on ajaloo suurim kuine kukkumine. Neljapäeval kallines Tesla 3,2 protsenti, 266 dollarini.

Positiivne meelestatus

Gene Munster ütles, et tema on ettevõtte osas siiski positiivselt meelestatud.

"Kui me kuulsime täna, et Tesla kutsub autosid tagasi, siis me küsisime endalt – kas me ikka veel usume? Vastus oli jah," nentis Munster. "Meie toetus põhineb sellel, et ettevõttel on väga hea võimalus elektriautode buumist suur osa endale võtta. Nad suudavad arendada nii elektriautosid kui ka isesõitvaid autosid. Nad võivad tootmises luua uue paradigma."

Tesla, mida juhib Elon Musk, teatas, et Model S autosid ei pea kohe parandusse tooma ning sõitmist võib jätkata. Model S müümist alustati 2012. aasta juunis.

"Tesla võtab teiega ühendust, et leppida kokku aeg, millal võiks uued osad teie regioonis olemas olla," teatas firma. Parandamine peaks aega võtma umbes tund aega.