Tesla aktsia jälle kukkumas

Tesla teatas, et sellel aastal neil lisarahastust vaja ei lähe. Teisalt öeldi sama ka 2016. aasta alguses, aga samal aastal koguti ikkagi investoritelt mitu miljardit dollarit, kirjutasid JPMorgani analüütikud eesotsas Ryan Brinkmaniga. Brinkman alandas Tesla hinnasihti 190 dollarilt 185 dollarile.

Samal ajal vähendas Tesla hinnasihti ka RBC Capitali analüütik Joseph Spak – 380 dollarilt 305 dollarile. Ta ütles, et Tesla pakkus investoritele oma kommentaaridega veidi leevendust, aga tootmise toppamise tõttu tekivad pikaajalised mured. Tesla aktsiad on viimase 12 kuu jooksul odavnenud 16 protsenti. S&P 500 indeks on sama ajaga kallinenud 1,1 protsenti.

Märtsis kukkus Tesla aktsia lausa 22 protsenti, mis on elektriautode tootja jaoks ajaloo kehvim kuu. Täna on aktsia langenud 5,5 protsenti, 252 dollarile.