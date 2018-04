OEG ei maksa dividendi

Olympic Entertainment Group teatas täna, et korraldab 11. mail aktsionäride üldkoosoleku, mille üks päevakorrapunkte näeb ette, et dividendi ei maksta, seisab börsiteates.

Ettevõtte puhaskasum oli möödunud aastal 30 028 194,29 eurot ning see kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. See tähendab, et dividende ei maksta.

Samuti kutsub OEG tagasi kõik senise nõukogu liikmed Armin Karu, Jaan Korpusovi ja Liina Linsi.

Samas tehakse ettepanek määrata nõukogu uuteks liikmeteks Mickael Betito, Günter Maximilian Schmid, Stephen Mark Peel, Stefan Kowski, Corey David Plummer. Uue nõukogu volitused kestavad viis aastat ja hakkavad kehtima kohe pärast üldkoosoleku lõppu.

Samuti teeb nõukogu üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamise poolt.