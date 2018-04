Uusi IPOsid oodates

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tallinna börsi on tabanud pooluni - kauplemiskäive on võrreldes varasemaga madal ning kohe-kohe on lahkumas kohalike lemmikaktsia OEG. Keda on aga asemele oodata?

Tallinna Sadam

Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks AS Tallinna Sadam jõuab börsile selle aasta esimeses pooles, teatas majandus- ja taristuminister Kadri Simson märtsi lõpus valitsuse pressikonverentsil. Tallinna Sadama aktsiakapital suureneb kuni 75,4 miljoni uue üheeurose väärtusega aktsia võrra, kuni 263 miljoni euroni. Avalikule kauplemisele läheb kuni kolmandik ettevõtte aktsiatest ning enamusosalus jääb riigile.

Auditeerimata andmetel moodustasid Tallinna Sadama kontserni 2017. aasta tulud 121,3 miljonit eurot ehk 18% enam, kui aasta varem. EBITDA ehk kasum enne intresse, makse ja kulumit oli 67 miljonit eurot, mis oli aasta varasemast 1% suurem. Aasta kokkuvõttes oli kontserni puhaskasum 26,4 miljonit eurot ehk 33% vähem kui aasta tagasi.

Simsoni sõnul aitab suure ja stabiilse riigiettevõtte osaluse börsile viimine Eestisse tuua rahvusvaheliste investorite tähelepanu ja raha. „Seega paraneb ka teiste ambitsioonikate kohalike ettevõtete rahastus, mis omakorda loob soodsa pinnase majanduskasvuks ja uute töökohtade loomiseks,“ lisas minister.

Enefit Green

Eesti Energia aastaaruandes seisab, et strateegia järgi kasvatatakse aastaks 2021 taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri osakaalu 40%-ni kogu tootmisest. Ühtlasi on kasvuplaani elluviimiseks saadud mandaat kaasata kapitali börsi kaudu. Töö ettevõtte börsile viimiseks käib ning tehniline valmisolek börsile minekuks on juhi Hando Sutteri sõnul päris hea.

"Selle IPOga on nii, et me kaasame kapitali siis, kui meil on seda vaja. Ehk kui läheme tegema oma uutesse projektidesse sellises mahus investeeringuid, et meil on päriselt raha nendeks investeeringuteks vaja," kommenteeris Sutter veebruari lõpus ERRile.

Kapitalimahukaid ettevõtmisi paistab olevat veelgi. Käimas on kohtuvaidlus Tootsi tuulepargi üle ning eelmisel nädalal selgus, et Eesti Energia on huvitatud Norra ettevõttele Vardar Eurus kuuluva Baltikumi suurima taastuvenergia tootja Nelja Energia ostust. Viimase tehingu suuruseks hinnatakse ligi pool miljardit eurot. Tehing annaks riigiettevõttele tuuleenergia tootjana monopoolse seisundi, leiab Tuuletehnoloogia liit. Olukord, mille kohta konkurentsiamet veel seisukohta kujundanud ei ole. Samuti pole praeguseks selgunud ettevõtte detailsemaid börsiplaane.