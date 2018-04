Investor Toomas: Statoili sürpriis

Ainult tellijale

Statoil tõmbab varrukast järjest üllatusi: esiteks oli kvartal üle mitme aasta tugevaim ning tagatipuks kaalub ettevõte nimemuutust.

Minu panus nafta hinna tõusule on seni ära tasunud - realiseerimata kasumit on dividende arvestamata 4733 eurot.

See kajastub ka naftatootjate kasumite kasvus. Kriisiaastatel tõmmati rihm koomale, nii et suurema efektiivsuse juures suudeti ka 50dollarilise barrelihinna juures teenida samu kasumeid, mis pea kaks korda kallima hinna puhul.

Kui ma 2015. aasta augustis esimest korda Statoili ostsin, oli naftabarreli hind kukkunud alla 50 dollari. See polnud veel kõik - põhi jõudis kätte 2016. aasta alguses, jäädes veidi alla 30 dollari. Tänaseks on nafta hind rühkinud juba üle kahe aasta ülesmäge.

Tubli kasv

Statoilil oli korralik kasv. Rahavoog kasvas 6,24 miljardi dollari pealt 7,13 miljardini, käive kasvas võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 28 protsendi jagu, 19,78 miljardi dollari peale, ning puhaskasum kerkis 21 protsendi jagu, 1,29 miljardi dollari peale. Võla osakaal käibest langes eelmise kvartali 19 protsendi pealt 25,1 protsendini.

Ettevõte on juba täheldanud, et naftahinna kriis on läbi. Tõstetud on nii kulutusi kui ka dividende. Sel aastal on plaanis investeerida 11 miljardi dollari eest ning maksta dividendi 23 dollarisenti aktsia kohta, mis on sama nagu eelmises kvartalis.

Veebruaris andis ettevõte teada, et nende prioriteediks on vaba rahavoo toel võlataset vähendada ning seejärel on kavas aktsiate tagasiost. Küll aga ei antud teada, millal see juhtuda võiks.