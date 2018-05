Dollar tõusis nelja kuu tippu

Dollari kurss on jätkanud tõusu ka täna ning valuuta jõudis nelja kuu tippu, vahendab MarketWatch.

Investorid püüavad aru saada, kuidas eelmise nädala tööturu andmed majandust ja edasist intressimäärade poliitikat mõjutavad. Lisaks sellele võib Föderaalreservi otsuseid mõjutama hakata ka nelja aasta tippu jõudnud naftahinnad.

ICE dollariindeks on täna kallinenud 0,2 protsenti, 92,739 punktini, mis on kõrgeim tase alates detsembri lõpust. Eelmisel nädalal tugevnes dollar 0,2 protsenti – tegemist oli neljanda järjestikuse tõusunädalaga.

Euro kurss langes dollarisse 0,3 protsenti, 1,1931 dollarini. Briti nael püsis 1,3533 dollari juures sisuliselt samal tasemel.

Dollar hakkas tõusma pärast reedest tööturu raportit – uute töökohtade arv valmistas pettumuse, aga töötuse määr langes madalaima tasemeni alates 2000. aastast. See on tekitanud spekulatsioone, et tööturg muutub peagi väga kitsaks, mis hakkab tekitama palgasurvet. See omakorda põhjustab inflatsiooni, mis suurendab tõenäosust, et Föderaalreserv intresse kiiremini tõstab.

Täna jõudis nafta hind kõrgeima tasemeni alates 2014. aastast, mis peaks samuti inflatsiooni tõstma. Kuna energia moodustab tarbijahinadest suure osa, siis võib nafta hinnatõus inflatsiooni kiirendada.

„Turuosalised saavad aru, et tooraine hiljutine hinnatõus ning selle potentsiaalne jätkumine mõjutab ka inflatsiooni,“ ütles investeerimisfirma ADS Securitiesi uuringute juht Konstantinos Anthis.