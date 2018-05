Euroopa lennundushiid võitleb elu eest

Üks suuremaid Euroopa lennufirmasid, Air France, võitleb ellujäämise eest, kirjutab CNN Money.

Air France’i aktsiate väärtus kukkus täna kuni 14,5 protsenti, sest grupi tegevjuht otsustas palgavaidluse tõttu ameti maha panna. Prantsusmaa valitsus aga teatas, et lennufirmale appi kindlasti ei minda.

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire ütles, et töötajate ja juhtkonna vaheline vaidlus „on Air France’i eksistentsi ohtu seadnud“.

Reedel avaldatud teates ütles tegevjuht Jean-Marc Janaillac, et astub ametist tagasi mai keskel. Põhjuseks oli asjaolu, et kümned tuhanded Prantsusmaa töötajad otsustasid mitmeaastase palgapakkumise vastu hääletada.

Air France ütles reedel, et 13 päeva kestnud töötajate streigid on neile maksma läinud juba 300 miljonit eurot. Ettevõtte esimese kvartali kahjum oli 118 miljonit eurot. Kahjumist moodustas 75 miljonit just streikidega seotud mõju.

Ametiühingud on teatanud, et streikidega jätkatakse, mille tõttu on Air France sunnitud täna 15 protsenti lendudest tühistama.