Taani meditsiinifirma aktsia tõusis 1800%

Stoxx 600 Europe viimase viie aasta edukaim on olnud Taani meditsiinifirma Ambu Up aktsia, mille hind on tõusnud pea 1800%, kirjutab Bloomberg.

Ambu aktsia rallis täna korraks suisa 18% jagu. Ettevõtte kvartalitulemused olid analüütikute sõnul “fenomenaalsed” ning aktsia hind võib veelgi kerkida, kuna on võimalik, et aktsia arvatakse ka Kopenhaageni börsiindeksi sekka.

“On investoreid, kes arvavad, et aktsia liitub C20 indeksiga,” kommenteeris ABG Sundal Collieri analüütik Morten Larsen, kes annab ühtlasi aktsiale ka ostusoovituse. “See paneb paljusid investoreid seda aktsiat tahtma, ent samas pole müügil just palju aktsiaid,” lisas ta.

Ambu aktsia tänane ralli tähendas ühtlasi, et tegu on Kopenhaageni börsi 20 kõige väärtuslikuma ettevõtte sekka kuuluva firmaga. Ettevõtte väärtus on 44 miljardit Taani krooni ehk 5,91 miljardit eurot.

Ambu Up on meditsiinifirma, mis toodab endoskoope ning narkoosimaske. Larseni sõnul on ettevõttel äärmiselt lojaalne investorite ring, kes ostavad aktsiat plaaniga seda hoida 10 aastat ja enamgi. See toob kaasa olukorra, kus aktsia soovijaid on oluliselt rohkem kui müüjaid.