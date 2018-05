Goldman soovitab raha osakaalu suurendada

Goldman Sachs soovitab raha osakaalu portfellis suurendada, sest aktsia- ja võlakirjaturgudega on seotud palju riske, vahendab MarketWatch.

Investeerimispank soovitab 3 kuu perspektiivis investeeringuna raha. 12 kuu lõikes ollakse rahas istumise osas aga neutraalsed. Peamine põhjus raha osakaalu suurendamiseks on riskide maandamine, kirjutas Goldmani aktsiastrateeg Christian Glissmann.

„Vaatamata sellele, et volatiilsus on veidi taandunud, võib lühiaajaliselt olla pessimistlikum, sest majanduskasvu ja inflatsiooni vahekord on muutunud kehvemaks ning poliitikaga seotud ebakindlus püsib kõrge,“ kirjutas ta. „Võlakirjad on Ühendriikides olnud surve all ja aktsiaturud liiguvad külgsuunas ning püsivad kitsas kauplemisvahemikus.“

Goldman ei ole esimene Wall Streeti pank, mis on soovitanud investoritel raha osakaalu suurendada. Tavaliselt taoliste soovituste andmisest hoidutakse, sest raha ei paku investorile tootlust.

Jaanuaris teatas Morgan Stanley varahalduse globaalsete investeeringute komitee, et tänavu on raha nende hinnangul „kriitiline varaklass“ ning sellele pööratakse rohkem tähelepanu.

„Põhjuseks on USA aktsiaturgude järjest kõrgemad hinnatasemed, küllastunud krediiditurg ning globaalne intressimäärade tõus,“ kirjutas Morgan Stanley toona.

Pank soovitab võlakirju müüa

Nii aktsiatel kui ka võlakirjadel pole 2018. aastal väga hästi läinud. Dow Jones on jaanuaris saavutatud kõigi aegade rekordist kukkunud 8,8 protsenti. S&P 500 on samal ajal kukkunud 7,2 protsenti. Mõlemad indeksid on praegu pikimas korrektsioonis alates 2008. aasta finantskriisist.

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus oli aasta alguses 2,38 protsenti, nüüd on see jõudnud juba 2,98 protsendini. Eelmisel kuul ületas see 3 protsendi taseme, mis viimati juhtus 2014. aastal. Võlakirjade tootlus liigub hinnaga vastassuunaliselt.

Goldman soovitab võlakirju müüa, sest need pakuvad praeguses keskkonnas tururiskide vastu järjest vähem kaitset. Aktsiate osas ollakse aga jätkuvalt positiivsed. „Kui majanduskasv on tugev ja languserisk on väike, siis karuturu risk on samuti madal,“ kirjutasid panga analüütikud. „Samas on meie ootus lühiajalise tootluse osas mõneti piiratud.“