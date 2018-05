Ainult tellijale

Tallinki juht: soomlastel on huvi olemas

Äripäev 23. mai 2018, 10:45

Pikka aega kultuurivaldkonnas tegutsenud Paavo Nõgene hakkas maikuust Tallinkit juhtima. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180523/BORS/180529859/AR/0/AR-180529859.jpg

Täna teatas Tallink, et kavatseb viia aktsiad ka Soome börsile. Kontserni värske juht Paavo Nõgene ütles Äripäevale, et just praegu on Tallinkil hea aeg üle lahe minna ning see sobitub ka üldise laienemisstrateegiaga.