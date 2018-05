OECD: majanduskasvu jätkub paariks aastaks

OECD ennustab, et maailmamajanduse hea käekäik jätkub veel umbes paar aastat, kasvupidurit võivad vajutada aga madal nafta hind ning potentsiaalne kaubandussõda.

Maailmamajanduse kasv jõuab stabiilselt 4% ligidale ning OECD-sse kuuluva 35 liikmesriigi keskmine töötuse määr on madalaim alates 1980. aastast.

Majanduskasvu veavad aga endiselt madalad intressimäärad ning fiskaalpoliitiline elavdamine, mis tähendab, et tegu pole nii-öelda orgaanilise, vaid suunatud majanduskasvuga, kommenteeris CNBC-le OECD peasekretär Angel Gurria. “Majanduskasvu on näha veel kahel aastal ning lühikeses perspektiivis on väljavaade palju soodsam kui see on olnud paljude aastate jooksul,” lisas Gurria.

Organisatsiooni sõnul võivad kasvule kaikaid kodaraisse pilduda nafta tõusev hind, kaubanduspinged ning finantsturgude üldine haavatavus, mis omakorda tooks kaasa rahapoliitika karmistamise.

OECD äri- ja tööstusvaldkonna nõuandekomitee juht Phil O’Reilly ütles CNBC-le, et ainus viis võlakriisi vältida on viia sisse reforme, mis hõlmaksid oskuste arsenali laiendamist, digitaalset kaasatust ning investeeringuid.