Skano loodab helgemale tulevikule

Skano teatas, et kuigi esimeses kvartalis puhaskahjum suurenes, võib edaspidi oodata tulemuste paranemist.

Tänavu I kvartalis oli ettevõtte konsolideeritud müügitulu 3,71 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17% vähem.

Skano kulumieelne kahjum oli I kvartalis 23 tuhat eurot, mis on võrreldes 2017. aasta I kvartaliga vähenenud. Siis oli kahjum 366 tuhat eurot.

Negatiivse EBITDA põhjuseks on peamiselt madalam müügitulu ning kiudplaadi üksuses kõrgemad puiduhakke toormaterjali sisseostuhinnad. Siinpuhul on ka oluline, et ettevõtte eelmise aasta I kvartali tulemused on mõjutatud ühekordse mõjuga tehingutest, milleks oli märtsis Skano Ukraina jaeketi müügist saadud tulu ehk 48 tuhat eurot. Puhaskahjum I kvartalis oli 281 tuhat eurot. Võrdluseks, eelmisel aastal samal perioodil oli puhaskasum 88 tuhat eurot.

Ettevõte prognoosib, et vaatamata 2018. aasta aeglasele stardile võib näha kiudplaadi segmendis nõudluse paranemist, mistõttu eeldab Skano II kvartali jooksul müügitulu ning EBITDA taastumist.

Lisaks sellele on käivitatud müügi- ja turundustegevused mitmetele tooteaplikatsioonidele kiudplaadi portfellis, nagu näiteks paisuvuugi täited, märkmetahvlid ja heliisolatsioon.

Mööbliäris eeldab ettevõte nii müügitulu kui ka EBITDA mõningast taastumist, seda seoses nii Skano jaeketi parema tulemuslikkusega kui ka tulenevalt madalamatest tootmiskuludest.