USA kaubanduspartnerid valmistuvad vastulöögiks

USA tänasest jõustunud tariifid Euroopa Liidu, Kanada ja Mehhiko toodangule toovad kaasa mitmesugused vastutariifid, kirjutab Reuters.

„See on maailma kaubanduse must päev,“ kommenteeris eile Euroopa komisjoni president Jean-Claude Juncker. Euroopa Liit on rääkinud juba kuid, et USA seatud tariifid ei jää nende vastuseta. Neljapäeval teatas Juncker, et plaan on kehtestada tariifid USA mootorrattastele, viskile ja maapähklivõile.

Seepeale langes Harley-Davidsoni aktsia 2,2 protsendi ning viskitootja Early Timesi aktsia 2,1 protsendi jagu.

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire hoiatas, et pärast USA alumiiniumi- ja terasetariifide kehtestamist ei jää Euroopa Liidul üle muud kui kaubandussõda. „Meie USA sõbrad peavad teadma, et kui nad astuvad Euroopa vastu agressiivseid samme, ei jäta Euroopa reageerimata,“ ütles Le Maire.