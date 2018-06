Tarbekaubasektori aktsiate hinnad languses

Seega puhub toiduainetööstuse ja esmatarbekaupade tootjatele pidevalt justkui kerge vastutuul. Stagneeruva või isegi kahaneva nõudluse ajal on orgaaniliselt kasvada üha keerulisem. Arvestades, et tegu on valdavalt juba äärmiselt suurte globaalse ulatusega ettevõtetega, on kasvu veelgi keerulisem saavutada. See ei ole tegelikult kaugeltki mitte värske mure. Muutused tarbijakäitumises on toimunud ja niinimetatud vastutuul puhunud kohati juba 10–15 aastat.

Seni on selle sektori suurfirmad siiski leidnud ühe pääsetee. Selleks on ülevõtmised. Teisisõnu uute kaubamärkide ja konkureerivate firmade ostmise. Nõnda on olnud võimalik kasvatada nii käivet kui ka kasumit.

Soliidse dividendiajalooga

Dividendimaksete ajaloo kohta olgu ära märgitud, et Philip Morris Internationali (PM) ja Altria Groupi (MO) löödi ligikaudu kümme aastat tagasi lahku. Seega on PM kasvatanud oma dividendimakseid alates firma loomisest 2008. aastal, samas kui dividendikärbe MO puhul perioodil 2007–2008 oligi suuresti tingitud just sellest lahkulöömisest.

General Millsi (GIS), Kellogg Company (K) ja Hershey Company (HSY) dividendimaksete ajalugu ulatub päris kaugele. Lähiminevikus on need ettevõtted maksnud valdavalt stabiilseid või kasvavaid dividende. Näiteks GIS puhul on tegu 14 aastat järjestikku dividendimakseid kasvatanud ettevõttega, mis 1998–2005 hoidis oma dividendimaksed samal tasemel. Seega kärbet ei olnud, kuid 6–7 aastat püsis dividendimakse samal tasemel. Sarnane dünaamika on ka K ja HSY puhul, kus K hoidis dividendimaksed stabiilsena 2000–2005 ja HSY 2007–2010.

Lisaks hinnalanguse protsendile tasub potentsiaalse investeerimisobjekti valimisel uurida ka P/E ja EV/EBITDA suhtarvu. USA suurettevõtete ajalooline keskmine P/E suhtarv jääb 16–17 piirimaile. Tarbekaupade sektori ettevõtted on ajalooliselt kaubelnud õige pisut kõrgema P/E suhtarvu tasemel. USA turu ajalooline keskmine EV/EBITDA suhtarvu puhul on ligikaudu 10, tarbekaupade sektoril ligikaudu 12. Võttes arvesse nimetatud suhtarvude ajaloolist keskmist väärtust, siis nii mõnigi pika dividendimaksete ajalooga USA tarbekaupade sektori ettevõte väärib tähelepanu ja põhjalikumat analüüsi, kas tegemist pole mitte sobiliku ostukohaga.

Tegu ei ole investeerimissoovitusega, vaid informatiivsel eesmärgil koostatud materjaliga. Nii iga ettevõtte mineviku finantsaruannete kui ka tulevikuväljavaadete puhul tuleb igal investoril enne investeerimisotsuse tegemist analüüsitöö ikka ise ära teha.