Micron üllatas jälle

Mait Kraun 21. juuni 2018, 19:00

Micron

Kiibitootja Micron Technology kasum ja käive kasvasid tublisti, sest kiipide hinnad on kõrged. Ettevõte on kindel, et kiire kasv jätkub, mis pani ka aktsia kallinema, vahendab MarketWatch.