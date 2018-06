H&Mi kasum kukkus viiendiku võrra

Rootsi rõivakett H&M teatas kvartalitulemused, mis jäid taaskord analüütikute ootustele alla, vahendab Bloomberg.

Ettevõtte maksueelne kasum kukkus eelmises kvartalis 22%, 6,01 miljardi Rootsi kroonini. Analüütikud olid oodanud tulemust 6,38 miljardi juurde.

"Aasta esimene pool on olnud mõnevõrra keerulisem, kui me algselt arvasime. Siiski usume, et kokkuvõttes tulemused paranevad ning aasta teises pooles on tulemused tugevamad," kommenteeris H&Mi juht Karl-Johan Persson ettevõtte saadetud teates.

H&M on viimasel ajal olnud päris hädas digitaalse maailmaga kohanemisel, mis tähendab, et üha enam inimesi loobub rõivaketi kauplustes riidestangede vahel tuulamast ning tahab kaupu osta pigem internetipoest. Seda tõestab ka asjaolu, et kuigi H&M on viimase aasta jooksul avanud 303 uut kauplust, on müüginumbrid eri valuutades jäänud sisuliselt samale tasemele.

H&Mi aktsia on tänavu kukkunud 20%.