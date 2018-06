LHV: ettevaatus pole praegu üleliigne

LHV pensionifondide juht Andres Viisemann kirjutab LHV finantsportaalis, et kuigi väärtpaberiturud on poliitilistest pingetest hoolimata suutnud pakkuda paremat tootlust, kui ta oodanud oleks, jätkab LHV konservatiivset joont.

“Olen veendunud, et investeerimisstrateegia peab vastama investeerimiskeskkonnale. On aegu, mil riskimine tasub end ära, ja neid, mil on mõistlik olla pigem ettevaatlik,” kirjutab Viisemann, viidates sellele, et pinged rahvusvahelistes suhetes näivad pigem suurenevat kui kahanevat.

“On ainult aja küsimus, millal me näeme nende protsesside peegeldust aeglustuvas majanduskasvus ja ettevõtete majandustulemustes,” prognoosib ta.

Viisemann kirjutab, et maikuus liikusid aktsiaturud eri suunades: USA börs tõusis, samas Euroopa ja Aasia börsid liikusid allapoole. Euroopa võlakirjaturule sai osaks aga tagasihoidlik šokk, kuivõrd Itaalia ja teiste Lõuna-Euroopa riikide võlakirjade intressimäärad tõusid, kuna investoreid ehmatas hiljuti moodustatud Itaalia valitsuskoalitsiooni koosseis, kirjutab Viisemann ja lisab, et samas kahanes Saksamaa ja teiste konservatiivsema fiskaalpoliitikaga Euroopa riikide võlakirjade tootlus ja nende hinnad tõusid. Selle põhjustas väga väikse riskiga väärtpaberite nõudluse kasv.

Viisemann jätkab, et viimased kolm aastat on LHV pensionifondid olnud väärtpaberiturgude kasvu suhtes skeptiliselt meelestatud ja seepärast on ka investeeringud küllaltki konservatiivsed. Ainult võlakirjadesse raha paigutavate LHV pensionifondide viimase kolme aasta keskmine haldustasujärgne aastatootlus on olnud 0,8% (XS) ja 0,91% (S). Osaliselt ka aktsiatesse investeerivate LHV pensionifondide viimase kolme aasta keskmine haldustasujärgne aastatootlus on olnud tasemel 3,07% (M), 3,53% (L) ja 4,1% (XL).