Amazon teatas hirmutavalt headest tulemustest

Ainult tellijale

Ainult tellijale

„Ma ei teagi enam, mis äri Amazon ajab. See on platvorm, mis võib end segada pea igasse ärisse,“ oli professor ja analüütik Aswath Damodaran Amazoni kvartalitulemustest enam kui hämmastunud.

New Yorgi ülikooli Stern School of Businessi professori Aswath Damodarani jaoks olid tulemused hirmutavad. „Amazon ettevõttena hirmutab mind,“ põrutas ta ja lisas, et ettevõte on selgelt üle väärtustatud, ent veel olulisem on, et selle vastu on sisuliselt võimatu panustada, kuivõrd Amazon suudab end segada ükskõik mis ärisse. Ja tõepoolest – viimane äri, kuhu Amazon sisenes, on tervishoiuvaldkond, ostes ära online-apteegi PillPack.

Ühtlasi andis Amazon teada ka kolmanda kvartali prognoosi. Ettevõte ootab, et käive tuleb 54–57,5 miljardit dollarit. Wall Streeti prognoos jäi 58 miljardi kanti. Möödunud aasta kolmandas kvartalis oli Amazoni käive 43,74 miljardit dollarit. Tegevuskasumit oodatakse 1,4–2,4 miljardi dollari kanti. Wall Street arvas, et Amazoni prognoos jääb 1,28 miljardi dollari juurde. Möödunud aastal teatas ettevõte 347 miljoni dollari suurusest tegevuskasumist, kusjuures sisse oli arvestatud ka Whole Foodsi tulemused.

Tugev dollar paisutas kasumit

Amazoni tulemused olid iseäranis head ka seetõttu, et valuutatuuled puhusid e-kaubanduse gigandile sobivas suunas. Dollari tugevus tähendab, et väljaspool USAd olid müüginumbrid tugevamad. Ettevõtte teatel paisutas tugev dollar Amazoni käivet 760 miljoni ning kasumit 466 miljoni dollari võrra. Ilma valuuta mõjuta oleks teise kvartali tulemused kasvanud 39% asemel 37%. Kasum aktsia kohta oleks olnud 4,14 dollarit, mis oleks ületanud analüütikute ootusi suurelt.

Siiski ei saa öelda, et Amazoni head tulemused oleksid sündinud tänu tugevale dollarile. Viimane mängis Amazoni resultaadis tegelikult tagasihoidlikku osa, sest ettevõte suutis näidata tublit kasvu kõigis oma ärides. Amazoni rahvusvahelisest jaeärist teenitud kasum kasvas aastaga 27%, 14,61 miljardile dollarile. Tegevuskahjum kahanes eelmise aasta 724 miljonilt 494 dollarile. Amazoni pilvearvutusäri Amazon Web Servicesi müüginumbrid kerkisid 49%, 6,11 miljardile dollarile. Tegevuskasumiks kujunes 1,64 miljardit, eelmisel aastal samal ajal oli see 916 miljonit.

Sealjuures selgub, et Põhja-Ameerika müük oli eriti hea, kasvades aastaga 44%, 32,17 miljardile dollarile. Kasvu taga on Whole Foods, mis möödunud aasta teises kvartalis Amazonile veel ei kuulunud. Veelgi märkimisväärsem on, et Põhja-Ameerikast saadud tegevuskasum kerkis pea neli korda – eelmise aasta 436 miljonilt dollarilt 1,84 miljardile.

Amazoni aktsia sulgus eile pea 3% miinuses, ent hakkas pärast tulemuste saabumist kohe tõusma. Järelturul jõudis kasv 4%ni. Teised FANGi aktsiad (Facebook, Amazon, Netflix, Google) näitasid langustrendi. Sealjuures on märkimisväärne, et Facebook ei suutnudki eile langusest taastuda ning sulgus pea 19% miinuses, 176,26 dollaril.