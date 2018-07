Harley-Davidson võtab suuna Aasiasse

USA mootorrataste tootja Harley-Davidson teatas täna uuest strateegiast, mis näeb muuhulgas ette väiksema võimsusega mootorrataste tootmise Aasia turu jaoks, et USA müügi langust ettevõtte jaoks pehmendada, vahendab Reuters

Harley-Davidson on olnud hädas sellega, et ta kliendibaas vananeb ning seetõttu on otsustatud senisest suurem rõhk panna Aasia turule, kus hakatakse vastavalt turu nõudlusele pakkuma kergemaid ning väiksema võimsusega mootoritega rattaid.

Ettevõte plaanib järgmise nelja aasta jooksul investeerida 625 – 825 miljonit dollarit, et vähendada ühelt poolt kulusid ning teiselt poolt saada 2022. aastal üle ühe miljardi dollari lisakäivet

Harley-Davidson arendab Aasia turu jaoks väiksemate, 250- ja 500-kuupsentimeetriste mootoritega mootorrattaid.

Harley on olnud USA ja Euroopa Liidu vahelise kaubandussõja keskpunktis, kui teatas, et plaanib Euroopa tarbijatele mõeldud tootmise viia USA-st välja, et vältida Euroopa importtollimaksu USA-s toodetud mootorratastele. Sellise plaani eest sai ettevõte USA presidendi poolt tulise kriitika osaliseks.

Eelmisel nädalal teatas Harley-Davidson, et ei prognoosi enam sedavõrd suurt kasumimarginaalide langust Euroopasse müüdavate mootorrataste pealt, nagu esialgu kardeti peale tollitariifide kehtima hakkamist.

Harley-Davidsoni aktsia on täna USA turul 0,4% miinuses ning alates aasta algusest on aktsia langenud 13,1%.