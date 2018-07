Harley-Davidsoni tulemused on oodatust paremad – aktsia tõuseb

Mootorrataste tootja Harley-Davidson teatas täna, et kasumimarginaalid langevad tollitariifide tõttu oodatust vähem ning teise kvartali kasum oli oodatust parem, vahendab Reuters. Harley-Davidoni aktsia on selle peale täna tõusnud üle 7%.

Harley-Davidson küll langetas oma käesoleva aasta ärikasumi marginaali prognoosi 0,5 protsendipunkti võrra, kuid see on siiski parem näitaja, kui analüütikud olid kartnud. Analüütikud olid oma prognoose allapoole tõmmanud peale seda, kui toorainehinnad on kasvanud, Euroopasse müüdavate mootorrataste osas on kehtestatud kaubanduspiirangud ning firma kliendibaas vananeb.

Nüüd ootab Harley-Davidson oma mootorrataste segmendi ärikasumi marginaaliks käesoleval aastal 9 – 10 protsenti, kui varasem prognoos oli 9,5 – 10,5 protsendi vahemikus. See tähendab, et lisanduvad tegevuskulud tulevad 25 miljonit dollarit, võrreldes varasemalt Harley väljakäidud numbritega, et ainuüksi Euroopa poolt kehtestatud tariifide tõttu peab arvestama 30 – 45 miljoni dollari suuruse lisakuluga.

Bernsteini analüütik David Beckel ütles Reutersile, et see tähendab tõenäoliselt käesoleva aasta kasumiprognoosi ülespoole nihutamist.

Harley teise kvartali puhaskasum langes aastaga 248,3 miljoni dollarini ehk 1,45 dollarini aktsia kohta, võrreldes aasta varasema 258,9 miljoni dollari ehk 1,48 dollariga aktsia kohta. Thomson Reuters I/B/E/S-i poolt kogutud analüütikute mediaanootus oli 1,34 dollarit kasumi aktsia kohta.

Harley-Davidson säilitas oma 2018. aasta müüdavate mootorrataste prognoosi ning teatas, et avaldab esmaspäeval asjaolusid oma uue kava kohta õpetada välja uusi sõitjaid, taaselustada USA müük ning kasvatada oma rahvusvahelist äri.