Kuidas ühisrahastuse abil raha kaasata – väikepruulija edulugu

Teisipäeval lõppes Funderbeami platvormil ühisrahastuskampaania käsitööõllega tegeleva puurlikoja Tanker finantseerimiseks, ettevõte kasutab raha välisturule laienemiseks ning koduturul kasvavas konkurentsis püsimiseks.

„Oleme senised neli tegevusaastat kasvanud oma vahendite peal, kuid eelmisel aastal uusi sihte seades saime aru, et meil on vaja rohkem laieneda, kui jooksvad kulud lubavad,“ põhjendas Tankeri tegevjuht ja partner Jaanis Tammela ühisrahastuse poole pöördumist Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Valisime Funderbeami, sest seal on sama kirglikud inimesed nagu meie oma toodangut tehes.“

Investoritele osalus

Investorid saavad oma raha usaldamise eest Tankeri kätesse aga osaluse ettevõttes. „Investoritele antakse samamoodi osalus, nagu on praegustel osanikelgi,“ rääkis Tammela. „Seda tehakse küll teise juriidilise keha kaudu, kuid ametlikult saab iga investor oma Funderbeami kontole token'eid, mis on võrdväärne reaalse osaga ettevõttest,“ kinnitas Tammela.

Intervjuud Jaanis Tammelaga saab kuulata alates 36:20.

Pärast seda, kui osalused on jaotatud, hakkab Funderbeami järelturul nendega kauplemine. „Kokkuvõttes on võimalik, et seal on huvi suurem kui pakkumine ning investorid saavad sel juhul oma investeeringu soovi korral juba seal realiseerida,“ selgitas Tammela. Investeeringust saab aga väljuda ka siis, kui ettevõte peaks otsustama kunagi oma osakud tagasi osta.

Samas on ka selge, et ülerahastamise tõttu ei saa investorid Tankeris nii suurt osalust, kui soovisid. „Hakkame nüüd vaatama, kuidas osalemise jagunemine toimub ja teeme investoritele vastavalt nende sooviavaldustele jupikaupa pakkumisi,“ selgitas Tammela edasist protsessi. „Samas pakume investoritele kokku kindlasti rohkem kui 250 000 euro eest osalust,“ viitas ta sellele, et raha võetakse lõpuks vastu rohkem, kui nägi ette algne plaan.

Kiire kasv

Oma raha pärast pole investoritel aga Tammela kinnitusel põhjust muretseda, sest käsitööõlle puhul on tegemist kasvava ettevõtmisega. „Eelmisel aastal oli kasv 18 protsenti ning selle aasta algul veel järsem – võrreldes eelmise aastaga on esimeste kuude kasv 30 protsenti,“ nentis ta. „Me ise vaikselt loodame, et järgime samasugust kasvukõverat, nagu on omane USA-le, ehk et kasv pidevalt suureneb.“

Konkurentide pärast Tammela aga ei muretse. „Eestis on 40–50 väiketootjat ning turu kasvu tingimustes ma näen, et mahume kõik siia ilusti ära,“ avaldas ta lootust. „Eks uutel ole raskem, meie oleme samas üks esimestest ja meil on rohkem kogemust ning saame selgelt aru, kuidas enda toodet veel paremaks teha,“ kirjeldas ta Tankeri konkurentsieeliseid.

Väiketootjatele valmistavad aga peavalu riiklikud regulatsioonid. Täpsemalt näeb seadus ette, et teatud mahupiirini maksustatakse käsitööõlut väiksema aktsiisiga, liigne kasv tähendaks aga ka aktsiisi tõusu. „Eks me ürita riigiga läbi rääkida, väiketootjatele antud piir ei ole praegu piisav,“ rääkis Tammela. „Praegu on seatud meile klaaslagi, millest enam me justkui ei tohi kasvada – tegelikkuses oleme aga naaberriikidega konkurentsis, sest me võistleme kogu Euroopaga.“

Tanker on müünud oma toodangut vähemalt 20 riiki, kuid kõige tugevamalt on kanda kinnitatud Soomes. „Eesti käsitööõlu on seal väga hinnatud,“ rõõmustas Tammela. „Aga eks igasugused turule sisenemised vajavad brändi ja selle tuntust,“ lõpetas Tankeri juht, kelle firma toodangu maksumus poelettidel võib küündida isegi 6–7 euroni.