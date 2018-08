Pepsi kauaaegne tegevjuht lahkub

PepsiCo teatas, et firma tegevjuht Indra Nooyi lahkub firmast ning tema asemele astub Ramon Laguarta, kes on pikka aega juhtinud ettevõtte tegevust arenevatel turgudel, vahendab Reuters.

Indra Nooyi, kes on PepsiCos erinevatel rollides töötanud 24 aastat, sealhulgas viimased 12 aastat tegevjuhi ametis, lahkub ametist ning 3. oktoobril asub tegevjuhi rolli täitma Ramon Laguarta.

54-aastane hispaanlane Laguarta on olnud firmas 22 aastat ning tema viimaseks rolliks oli juhtida Euroopa ja Saharast allapoole jääva Aafrika regiooni. Varasemalt on Laguarta juhtinud ka PepsiCo Ida-Euroopa divisjoni.

Indra Nooyi juhtimise all on PepsiCo alates 2006. aastast müügikäivet kasvatanud 80% 63,5 miljardi dollarini aastas ning ettevõtte aktsia hind on samal perioodil kasvanud 78%.

Laguarta valimine ettevõtte juhiks näib investoritele meeldivat, sest Pepsi aktsia on täna 1,2% plussis 117,80 dollari peal.