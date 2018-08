Baidu on Google’i Hiinasse tulekuks valmis

Baidu on valmis Google’it Hiinas konkurentsis võitma ütles Baidu tegevjuht sotsiaalmeedias, vahendab Reuters. Google kohta on tulnud sellel nädalal teated, et maailma suurim otsingumootori firma plaanib uuesti siseneda Hiina turule, kustkohast ta lahkus kaheksa aastat tagasi.

Google’i otsingumootor on Hiinas suures osas blokeeritud alates 2010. aastast, siis kui Google otsustas Hiinast lahkuda Hiina rangete tsenseerimisseaduste tõttu.

Eelmisel nädalal kirjutas Reuters, viidates Google’i töötajatelt ja Hiina ametlikelt saadud infole , et Google on arendamas oma otsingumootori tsenseeritud versiooni, et uuesti Hiina turule siseneda. Plaanist olid juba varem teatanud Intercepti veebileht.

Baidu tegevjuht Robin Li kirjutas teisipäeval oma sotsiaalmeediakontol, et kui kaks ettevõtet lähevad vastakuti, siis „Baidu võidab jälle.“ Li lisas, et „Hiina ettevõtetel on tänapäeval piisavalt võimekust ja enesekindlust,“ et globaalselt võistelda.

Baidu aktsia hind USA turul on alates Google’i Hiinasse minemise uudisest eelmisel nädalal langenud 8,6% 247 dollarilt 225,65 dollarini.